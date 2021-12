von Cornelia Putschbach

Es war ein Abend Mitte November, den keiner nochmals erleben möchte. Im Bereich einer Ferienwohnung im Dachgeschoss des Hauses von Christine und Günter Pawlik im Unterkirnacher Panoramaweg war ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden am Haus wurde nach dem Brand auf 400.000 Euro beziffert. Die wichtige und gute Nachricht des Abends lautete aber, dass sich Christine und Robert Pawlik mit ihren beiden Hunden unversehrt aus dem Haus retten konnten. Dafür sind beide unendlich dankbar.

Aus der Unterkirnacher Dorfgemeinschaft erhält das Ehepaar seit dem Brand etliche Unterstützung. So sammelte der Skiclub, dessen Mitglieder Pawliks seit vielen Jahren sind, bei seiner Mitgliederversammlung und mit einem Spendenaufrufs an die Mitglieder. 1111 Euro konnten Vorsitzender Jürgen Kodet und Vorstandsmitglied Wolfgang Vromen jetzt an das Ehepaar Pawlik überreichen, nachdem der Verein die zusammengekommene Summe aus der Vereinskasse noch etwas aufgestockt hatte.

Ein verheerender Brand zerstörte im November das Zuhause von Familie Pawlik. | Bild: Sprich, Roland

„Für uns war es selbstverständlich, dass wir sofort nach dem Brand zur Tat geschritten sind“, sagte Jürgen Kodet bei der Übergabe. Bis es vor wenigen Jahren altershalber nicht mehr möglich war, war Günter Pawlik aktiv bei den Skiausfahrten und Wanderungen des Clubs dabei. Außerdem leitete er eine Gymnastikgruppe des Vereins.

Auch die Handwerker stehen parat – trotz voller Auftragsbücher

Bereits einen Tag nach dem Brand wurde dem Ehepaar in unmittelbarer Nachbarschaft ihres Hauses eine vorläufige Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt. Bürgermeister Andreas Braun unterstützt mit Rat und Tat bei den vielen kleinen und großen Problemen, die es jetzt nach dem Brand zu lösen gilt. Örtliche Handwerker stehen trotz anderweitig voller Auftragsbücher parat und ein örtlicher Architekt wird die Planung des Wiederaufbaus übernehmen. „Das zeigt unsere Verbundenheit im Dorf in dieser herausfordernden Zeit“, freut sich der Bürgermeister.

Viel Lob hat Günter Pawlik für die Arbeit der Feuerwehr. | Bild: Sprich, Roland

Im Moment gilt es allerdings erstmal abzuwarten, bis klar ist, wie stark das Haus verrußt ist und bis die Versicherungsleistungen geklärt werden können, berichten Christine und Günter Pawlik. Unter anderem ist das Atelier der begeisterten Malerin Christine Pawlik verbrannt. Klar ist jetzt schon, dass zwar das Gebäude, nicht aber der komplette Hausrat versichert ist.

Viel Lob für die Feuerwehr

Ein extra Lob hat Günter Pawlik für die Unterkirnacher Feuerwehr parat. Dank ihres professionellen Einsatzes konnte der Wasserschaden begrenzt werden, sagt er. Man habe schon bei der Bekämpfung des Brandes im Dachgeschoss sobald als möglich dafür gesorgt, dass das Wasser nicht durchs komplette Haus lief. Ansonsten hätte der Schaden noch wesentlich größer sein können.