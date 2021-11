von Cornelia Putschbach

Die Kieschtock-Zunft hat auf Anraten der Schwarzwälder Narrenvereinigung einen Antrag auf Anerkennung als immaterielles Kulturerbe gestellt. Das gab Vorsitzender Uwe Kreuzpointner jetzt im Rahmen der Hauptversammlung in der Schlossberghalle bekannt.

Kulturerbe Deutschland ist dem Unesco-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes im Jahr 2013 beigetreten. Dieser Schritt wird als eine Wertschätzung und Anerkennung überlieferten Wissens und Könnens angesehen. Unter dem Motto „Wissen. Können. Weitergeben“ setzt Deutschland das Übereinkommen mit verschiedenen Aktivitäten um. Ziel ist, die Vielfalt des lebendigen Kulturerbes in Deutschland und weltweit zu erhalten, zu pflegen und zu fördern. Schützenswertes in Deutschland findet sich unter www.unesco.de/kultur-und-natur w ww.unesc o.de/ /welterbe/welterbe-deutschland

Lebendig und kreativ

Mit der Anerkennung als immaterielles Kulturerbe soll eine Anerkennung besonderen Brauchtums erfolgen, um Fasnacht und Karneval in Deutschland besonders zu schützen, erklärte dann Karlheinz Bähr, Vizepräsident der Schwarzwälder Narrenvereinigung und gleichzeitig Mitglied der Kieschtock-Zunft. Voraussetzung für die Anerkennung sei unter anderem „eine nachweisbare Lebendigkeit sowie die kreative Weitergabe und Weiterentwicklung der Kulturform durch die Trägergemeinschaften“.

Diese Voraussetzungen, so sind sich Zunft und Narrenvereinigung einig, seien in Unterkirnach gegeben. Neben den weit verbreiteten Bestandteilen der Fasnet gebe es in Unterkirnach zudem einzigartige Bestandteile wie die Zinkenräte und das Fasnetverbrennen mit Sprießle.

Narren haben ein großes Ziel

Neben Unterkirnach gebe es Bewerbungen rund 30 weiterer Vereine der Schwarzwälder Narrenvereinigung. Langfristiges Ziel sei – gemeinsam mit den Zünften der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet und den rheinischen Karnevalisten – die Anerkennung der Fasnacht als Weltkulturerbe, so Karlheinz Bähr.

Rolf Weißer als Vertreter der Gemeinde (von links) überreicht einen „echten Kieschtock“ an den Vorstand der Zunft mit Schriftführer Marco Jäckle, der stellvertretenden Vorsitzenden Jessica Krezalek und Vorsitzendem Uwe Kreuzpointner. Bild: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

Pandemie-Zeit: Sogar in den von der Pandemie geprägten Monaten gelang es der 295 Mitglieder zählenden Kieschtock-Zunft, die Fasnet in Unterkirnach lebendig zu halten. Das wurde bei den Berichten des Vorstandes im Rahmen der Hauptversammlung deutlich. Für die Jüngsten organisierte die Zunft eine „Fasnet in der Tüte“ und für das gesamte Dorf wurde gemeinsam mit anderen Vereinen eine Fasnet-Challenge um den schönsten und originellsten Fasnetschmuck ins Leben gerufen.

Im kommenden Jahr soll die Fasnet in Unterkirnach, soweit es die Pandemie zulässt, wieder richtig gefeiert werden, sagt der Vorsitzender auf Nachfrage. So laufen bereits jetzt die Vorbereitungen für den Zunftabend in der Schlossberghalle. Auch darüber hinaus „habe die Zunft einiges vor", so Uwe Kreuzpointner.

Jürgen Weißer, stellvertretend für seine Schwester Sabine Rießle, und Daniel Weißer werden im Rahmen der Mitgliederversammlung der Kieschtockzunft durch Uwe Kreuzpointner (von links) für ihre 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Bild: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

Ehrungen: Bei der Kieschtockzunft erhielten jetzt zehn Mitglieder den Holzorden für ihre fünfjährige Zugehörigkeit verliehen. Seit 20 Jahren sind Daniel Weißer und Sabine Rießle Zunftmitglieder.

