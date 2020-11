von Cornelia Putschbach

Die Bürgerin erwies unter anderem darauf, dass dieser Bereich zum Schulweg etlicher Kinder gehöre. Als Lösung des Problems regte sie verstärkte Kontrollen und die Einrichtung eines Parkverbots in diesem Bereich an. Bürgermeister Andreas Braun gab allerdings an, die Gemeinde selbst könne keine Kontrollen vornehmen, da sie keinen Gemeindevollzugsdienst habe. Man sei auf die Unterstützung der Polizei angewiesen. Die Einrichtung eines Parkverbotes über die Wintermonate hinaus könne im Rahmen der jährlich stattfindenden Verkehrsschau diskutiert werden.

Wohin mit dem Mercedes ohne Zulassung?

Weiter beanstandete die Anliegerin, dass im dortigen Bereich am Straßenrand schon länger ein nicht zugelassener Mercedes abgestellt sei. Sie wollte wissen, ob und wie die Gemeinde dagegen vorgehe, weil das Abstellen abgemeldeter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum schließlich nicht zulässig sei.

Rathausmitarbeiterin Agnes Zinapold gab an, der Fahrzeughalter sei nicht greifbar. Entsprechende Aufforderungen könnten ihm nicht zugestellt werden. Wenn die Gemeinde das Fahrzeug entfernen lasse, müsse es unabhängig von dessen Zustand „bis zum Sankt Nimmerleinstag“ im Werkhof verwahrt werden. Das Verschrotten sei ohne Papiere nicht möglich. Aufgrund vielfältiger weiterer Aufgaben sei sie noch nicht dazu gekommen, weitere Maßnahmen einzuleiten.