von Cornelia Putschbach

Ohne das große persönliche Engagement von Hans-Christian Sontag, dem Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft, wäre die Fortführung des Unterkirnacher Hallenbades Aqualino derzeit nicht möglich. Er war es jetzt auch, der in der Schlossberghalle dem Gemeinderat den Rechenschaftsbericht für das vergangene Jahr und den Wirtschaftsplan für dieses Jahr vorlegen musste.

Scharfe Kalkulation notwendig

Dabei wurde einmal mehr deutlich, wie scharf die Träger des Bades kalkulieren müssen, um auch nur einigermaßen über die Runden zu kommen. Das Geschäftsjahr 2021 schließt die Aqualino Betriebsgesellschaft mit einem Defizit von über 50 000 Euro ab.

Hans-Christian Sontag, der alleinige Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft des Aqualino, erstattet dem Gemeinderat Bericht. | Bild: Cornelia Putschbach

Trotz allem zieht Hans-Christian Sontag gegenüber dem Gemeinderat weitestgehend eine positive Bilanz des ersten Betriebsjahres. Das Konzept habe sich bewährt. Die Besucherzahlen habe man durch das Erschließen neuer Besuchergruppen „signifikant steigern können“. Insgesamt sei aber eine „wohl Corona-bedingte Zurückhaltung der einheimischen Bevölkerung“ zu verzeichnen. Der alltägliche Geschäftsbetrieb laufe reibungslos, die Technik arbeite ohne Ausfälle.

Drei Faktoren für den Verlust

Dass das Wirtschaftsjahr dennoch mit einem Defizit endet, rechnet Hans-Christian Sontag im Wesentlichen drei Faktoren zu: Seit Übernahme des Bades verlief kein Tag ohne Corona-bedingte Einschränkungen. Im Pachtvertrag mit der Gemeinde habe es „in der anfänglichen Euphorie Geburtsfehler“ gegeben und das Engagement ehrenamtlicher Helfer müsse noch deutlich gesteigert werden.

Fehlbetrag von 60.000 Euro

Die dem Gemeinderat jetzt vorgelegte Gewinn- und Verlustrechnung weist für das vergangene Jahr einen Fehlbetrag von 60.000 Euro aus. Dieser Betrag werde wohl noch um rund 10.000 Euro sinken, weil die Wärmekosten niedriger seien als zunächst kalkuliert, so der Geschäftsführer. Damit bleibt wohl ein Verlust von 50.000 Euro. Weitestgehend decken sich diese Zahlen mit denen, die Klaus Kuhnt, der Vorsitzende des Aqualino-Fördervereins, bereits im Dezember vorgelegt hatte.

Wegfall der Pacht ist eine Erleichterung

Für das Wirtschaftsjahr 2022 kalkuliert Hans-Christian Sontag so, dass ohne Pachtzahlung unterm Strich ein Verlust von rund 8000 Euro stehen soll. Dabei geht er beispielsweise von Umsatzerlösen in Höhe von 116.000 Euro und einem Zuschuss des Fördervereins in Höhe von 15.000 Euro aus.

„Ein Geburtsfehler“

Um das Bad langfristig betreiben zu können, regt Hans-Christan Sontag eine Neufassung der Pachtbedingungen mit der Gemeinde an. „Der Geburtsfehler“ des jetzt geltenden Pachtvertrages habe finanziell zu „einer echten Schieflage“ geführt.

Mit dem vereinbarten Zuschuss in Höhe von jährlich 80.000 Euro sowie der Gewinnabführung der Unterkirnacher Energiegesellschaft sei das Bad nicht zu betreiben. Aufgrund steuerlicher Vorgaben habe man eine Pacht von 55.000 Euro zu bezahlen, gegen die „Ersatzinvestitionen“ verrechnet werden können.

Förderverein soll 15.000 Euro beisteuern

Den erforderlichen Gesamtzuschuss beziffert der Geschäftsführer auf 150.000 Euro. Berücksichtigt ist dabei ein „garantierter Spendenfluss des Fördervereins“ in Höhe von 15.000 Euro. Die Spenden sollen künftig ausdrücklich für erforderliche Sanierungen und Modernisierungen verwendet werden, nicht für die Unterstützung des laufenden Betriebes. Mit diesem Beschluss möchte man die Verwendung der Gelder für die Spender „begreifbar“ machen“.

Nichtöffentlich wird weiter gerungen

In ihren Stellungnahmen dankten Gemeinderäte und Bürgermeister, der der Sitzung online zugeschalten war, Hans-Christian Sontag schließlich für dessen „herausragendes Engagement“. Deutlich wurde dabei aber auch, dass hinter den Kulissen nichtöffentlich weiter um die Finanzen gerungen wird.

„Hier werden wir nie ganz zusammenkommen“, stellte Bürgermeister Andreas Braun fest. Auch er zeigt sich aber für eine Änderung des Pachtvertrages offen, denn man wolle der Betriebsgesellschaft und dem Förderverein Gestaltungsspielraum bei Investitionen lassen.

Jetzt nur noch ein symbolischer Euro

Damit künftig nicht mehr Ersatzinvestitionen gegen Pachtzahlungen aufgerechnet werden müssen und immer ein Fragezeichen bleibt, wie Ersatzinvestitionen definiert sind, soll die Pacht auf einen Euro heruntergesetzt werden. Die Steuern für die so entstehenden verdeckten Gewinnausschüttungen der Gemeinde in Höhe von knapp 9000 Euro müsste dann aber die Betriebsgesellschaft ersetzen.

Der Badebetrieb



Ab Februar werden die Eintrittspreise von bislang vier Euro für Erwachsene auf fünf Euro und von 2,50 Euro für ermäßigten Eintritt auf drei Euro erhöht.



Informationen im Internet: Das Aqualino ist wie folgt geöffnet: Montag 10 bis 20 Uhr; Dienstag, Mittwoch und Freitag 10 bis 17 Uhr. Donnerstag für die Öffentlichkeit geschlossen. Samstag 10 bis 17 Uhr geöffnet. Danach kann es für zweimal zwei Stunden privat angemietet werden. Sonntags ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet.Ab Februar werden die Eintrittspreise von bislang vier Euro für Erwachsene auf fünf Euro und von 2,50 Euro für ermäßigten Eintritt auf drei Euro erhöht.Informationen im Internet: http://www.foerderverein-aqualino.de

Im Gegenzug bleibe es beim Zuschuss von 80 000 Euro plus Gewinnausschüttung der Unterkirnacher Energiegesellschaft. Mit der genauen Ausgestaltung dieser komplexen Finanzthematik wird sich der Gemeinderat in Kürze nichtöffentlich befassen.

Geschäftsführer will 2023 aufhören

Mit einem anderen, aber keinesfalls unwichtigen Thema, müssen sich auch Betriebsgesellschaft und Förderverein befassen. Was passiert mit dem Aqualino, wenn der alleinige Geschäftsführer Hans-Christan Sontag, der das Rentenalter längst erreicht hat, ausfällt? Sein Vertrag laufe bis 31. März 2023, erläuterte dieser auf Nachfrage von Gemeinderätin Susanne Ciampa.

Dann wolle er sich aus verantwortlicher Position tatsächlich zurückziehen und eine Zäsur machen. Eine Nachfolgelösung müsse gefunden werden. Bis dahin wolle man durch den Förderverein versuchen, ihn bei allem, was über das Alltagsgeschäft hinaus gehe, zu entlasten und das für den Badbetrieb erforderliche Wissen möglichst breit streuen.