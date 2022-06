von Cornelia Putschbach

Es ist noch nicht allzu lange her, da gehörte Schwarzwild immer wieder zu den ungebetenen Gästen auf Unterkirnachs Grünland im Außenbereich. Die Wildschweine durchpflügten die Wiesen auf der Suche nach Wurzeln und Würmern. Zurück ließen sie eine Kraterlandschaft.

Die Rotten sind offenbar weg

Die Lösung: Im Juli 2020 übernahm die Pächtergemeinschaft Andreas Heinzelmann und Bruno Imhof die Jagdbögen eins und zwei in Unterkirnach. Diese umfassen fast die gesamte Gemarkungsfläche. Seither werden die Schäden durch Schwarzwild deutlich weniger: Die beiden Jäger konnten die Rotten weitestgehend aus Unterkirnach vertreiben.

Treten doch noch Schäden auf, werden sie gemeinsam mit Jagdhelfern beseitigt, so dass keine Schadenansprüche geltend gemacht werden müssen. Außerdem half man beim Errichten von Elektrozäunen zur Abwehr von Schwarzwild und auch von Dachsen.

Neue Jagdpächter mit viel Elan

Zunächst allerdings, so berichteten die beiden Pächter jetzt dem Gemeinderat, brachten sie die Ansitzeinrichtungen auf Vordermann. Drei wurden abgebaut und entsorgt, 34 wurden neu gebaut. Das sind insbesondere Jagdkanzeln, so genannte Hochsitze. Mit einem Zeitaufwand von rund 50 Stunden wurde außerdem im Herrenwald und im Gebiet hinter der Kobisenmühle Verbissschutz für Tannen angebracht und Wiesen wurden vor dem Abmähen, der Mahd, auf Kitze kontrolliert.

Eine Gefahr auch für Hunde

Im Jagdjahr 2020/21 wurden in Unterkirnach 27 Füchse und Dachse erlegt. Diese hohe Zahl ist begründet durch die bei diesen Tieren in dem Jahr verbreitete Räude. Sie ist auf Haustiere, also insbesondere Hunde, übertragbar. Außerdem wurden 38 Stück Rehwild und 14 Stück Schwarzwild erlegt. Von diesen 14 Tieren hatten zwölf hohe Becquerelwerte.

Strahlenbelastung oft viel zu hoch

Schwarzwild muss nach dem Erlegen seit dem Reaktorunglück in Tschernobyl auf Strahlenbelastung untersucht werden. Ab einem Wert von 600 Becquerel darf das Fleisch in Deutschland nicht konsumiert werden. Die belasteten Tiere wiesen in der Regel einen Wert von 800 bis 1200 Becquerel auf, berichtet Andrea Heinzelmann. Bei der letzten geschossenen Wildsau wurden sogar 2000 Becquerel gemessen.

Liegt es an Tschernobyl oder doch nicht?

Inwiefern diese Strahlenbelastung auf den Unglücksfall in Tschernobyl zurückzuführen sei, könne man aber nicht mit letzter Sicherheit sagen, erläuterte Andrea Heinzelmann. Aus der Zeit vor dem Unfall gebe es keine Zahlen, weil die Tiere bis dahin nicht untersucht wurden.

Es sei durchaus auch denkbar, dass die Belastung auf natürliche Vorkommen im Boden zurückzuführen sei. Schwarzwild ernährt sich hauptsächlich von Wurzeln, Engerlingen und Würmern, nach denen es im Boden wühlt. Auch den im Schwarzwald vorkommenden Hirschtrüffel fressen die Tiere gerne. Der sei ebenfalls hoch belastet, nannte sie als weitere mögliche Ursachen.

Im Frühling geht es auf Sau-Patrouille

Schwarzwild wollen die beiden Jagdpächter auch weiterhin scharf bejagen. Besonders im Frühling, wenn der Proteinbedarf der Tiere besonders hoch ist, fährt man zudem mit den Jagdhelfern noch Sau-Patrouille. Bei der Jagd kommt hochwertige Technik wie Wärmebildkameras und Nachtzieloptiken zum Einsatz, um die intelligenten und schwer zu jagenden Tiere aufspüren zu können. An besonders verbissgefährdeten Stellen wollen die Jagdpächter außerdem den Rehwildabschuss schwerpunktmäßig erhöhen.

Afrikanische Schweinepest als Damoklesschwert

Mit Sorge blicken Andrea Heinzelmann und Bodo Imhof auch auf das „Damoklesschwert der afrikanischen Schweinepest“. Falls diese irgendwo ausbreche, wie jetzt im Landkreis Emmendingen, müsse die Jagd vorerst komplett eingestellt werden, um die Tiere nicht aufzuscheuchen und sie auseinanderzutreiben.

Gefahr für das Wild

Mit einem Hinweis wenden sich die Jäger an Hundebesitzer und Freizeitsportler. Freilaufende Hunde und uneinsichtige Hundebesitzer würden immer mehr zur Herausforderung. Nicht nur, dass vereinzelt Wild durch sie gerissen wird, sondern vor allem auch, dass sie die Tiere im Wald stören und aufscheuchen. Auch Freizeitsportler, zum Beispiel Jogger und Mountainbiker, bewegen sich mittlerweile Tag und Nacht sowie teils auf unerlaubten Wegen im Wald. Hunde und Menschen bringen das Wild so in Gefahr. Außerdem werde es immer scheuer und für die Jäger wird es zunehmend schwerer ihrer Aufgabe nachzukommen.