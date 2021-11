Unterkirnach vor 1 Stunde

Brand in einem Dachgeschoss: Älteres Ehepaar kann sich in Sicherheit bringen

In Unterkirnach musste die Feuerwehr am Freitagabend zu einem Brand an einem Gebäude am Panoramaweg ausrücken. Die beiden Bewohner wurden leicht verletzt. Rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz waren vor Ort.