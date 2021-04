von Cornelia Putschbach

Mit frühlingshaften Ostergrüßen überraschte die Gemeinde Unterkirnach am Osterwochenende ihre Bürger. Überall entlang der Hauptstraße, auf Steinen, auf Sitzbänken und auch auf den Rändern von Blumentrögen, wurden am Samstag kleine Blumentöpfe mit Stiefmütterchen verteilt. Ab Sonntag durften die Passanten die Blumen mit nach Hause nehmen und sich in dieser besonderen Zeit über die blühende bunte Geste freuen.