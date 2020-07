von Cornelia Putschbach

Mit ihren unplugged Konzerten kamen die Dorfrocker jetzt zurück nach Unterkirnach. Vor einem Jahr spielten sie an gleicher Stelle vor über 2000 Zuhörern im Festzelt. Diesmal waren es bedingt durch die Corona Pandemie am Freitag nur rund 150 Besucher, am Samstag immerhin 200, die auf die Festwiese am Ortsrand gekommen waren. 250 hätten es sein dürfen. Viel Abstand und ein umfangreiches Hygienekonzept ließen bei vielen Besuchern und den vier Vereinen, die für Bewirtung und Sicherheit der unplugged Konzerte zuständig waren, dennoch gute Stimmung aufkommen.

