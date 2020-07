von Cornelia Putschbach

Mit der Fortschreibung der Bedarfsplanung für den Kindergarten befasste sich in seiner ersten von zwei Sitzungen in der laufenden Woche der Unterkirnacher Gemeinderat. Dabei wurde deutlich, dass der Platz im Kindergarten St. Elisabeth eng wird. Die Gemeinderäte nahmen das Ergebnis der Fortschreibung einstimmig zur Kenntnis. Klar ist aber für Bürgermeister und Gemeinderat, dass man auf jeden Fall die notwendige Zahl an Betreuungsplätzen schaffen werde und den Eltern damit die notwendige Sicherheit bieten will.

Kindergarten ist fast voll: Aktuell gibt es im Kindergarten St. Elisabeth sechs Gruppen, davon zwei Krippengruppen, für insgesamt 117 Kinder. Eine Gruppe ist allerdings nur befristet genehmigt. 103 Kinder besuchen den Kindergarten derzeit. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen wird aber weiter steigen, ist sich Bürgermeister Andreas Braun sicher, denn die Geburtenraten der vergangenen Jahre liegen durchschnittlich knapp über 30 Kinder. Nicht kalkulierbar, aber mit einem Erfahrungswert zu berücksichtigen sind zudem Zu- und Wegzüge von Familien.

Hohe Geburtenrate: Die hohe Geburtenrate ist für die Gemeinde zwar auf der einen Seite schön, bringt aber auch viele Herausforderungen mit sich. Zudem, so ist zu beobachten, nimmt vor allem der Bedarf für Betreuungsplätze im Krippenbereich immer mehr zu. Rund ein Drittel der Unterkirnacher Kinder unter drei Jahren besuchen mittlerweile eine Krippengruppe.

Hoher Bedarf ermittelt: Bei der Bedarfsermittlung geht die Gemeinde Unterkirnach davon aus, dass in der Gemeinde für 90 Prozent der Kinder zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt ein Bedarf für einen Kindergartenplatz besteht. Für das kommende Kindergartenjahr 20/21 geht man deshalb von 110 benötigten Plätzen für über Dreijährige aus. Für das Kindergartenjahr 21/22 wird ein Bedarf von 117 Plätzen ermittelt. Hinzu kommen 22 voraussichtlich benötigte Krippenplätze. Ergänzt wird das Kindergartenangebot in Unterkirnach durch Tagespflege.

Zwei Gruppen fehlen: Nach Rücksprache mit der Kindergartengeschäftsführerin besteht dringender Handlungsbedarf zur Schaffung einer weiteren Gruppe Anfang 2021, so die Information an die Gemeinderäte. Wenn die befristete sechste Gruppe wegfällt, fehlen rund 40 Plätze. Eine kurzfristige Übergangslösung könnte in der Spielscheune realisiert werden. Gleichzeitig müsse jedoch eine Dauerlösung für die Errichtung einer zweigruppigen Einrichtung auf den Weg gebracht werden.

Beiträge steigen leicht: Jährlich zum neuen Kindergartenjahr werden in Unterkirnach die Elternbeiträge auf der Grundlage einer gemeinsamen Empfehlung des Gemeinde- und Städtetages sowie der Vier-Kirchen-Konferenz festgelegt. Für das kommende Kindergartenjahr hat das eine Erhöhung um drei Prozent zur Folge. Die Elternbeiträge sind auch künftig nach der Zahl der im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren gestaffelt. Ziel ist es hierbei, Familien mit mehreren Kindern zu entlasten.

