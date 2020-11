Unterkirnach vor 4 Stunden

Argumente und Positionen auf dem Prüfstand: Bürgermeister Braun und zehn Gemeinderäte nehmen Flyer der Minihaus-Gegner unter die Lupe

Mit jeweils eigenen Flyern wandten sich jüngst Gegner des Unterkirnacher Minihausprojekts und auch die Investorinnen an die Stimmberechtigten des Bürgerentscheids. Einige der in diesen Flyern gemachten Aussagen greifen Bürgermeister Braun und die zehn Gemeinderäte, die sich für das Projekt einsetzten, jetzt in einem Faktencheck heraus, der an alle Unterkirnacher Haushalte verteilt wird.