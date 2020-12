von Cornelia Putschbach

Die Betriebsführung der Wasserversorgung der Gemeinde Unterkirnach wird ab Januar 2022 an die interkommunale Gesellschaft Aquavilla übertragen. Das beschloss der Gemeinderat jetzt einstimmig. Unterkirnach wird sich mit 20 000 Euro und damit mit fünf Prozent an der Gesellschaft beteiligen. Außerdem vergab der Gemeinderat für knapp 66 000 Euro den Auftrag für die Sanierung der Schaltanlagen und Mess- und Pumpentechnik. Diese Sanierungsmaßnahmen sind unabhängig vom Betriebsübergang erforderlich.

Personell nicht mehr zu bewältigen

Bislang zeichnen die gemeindeeigenen Gemeindewerke Unterkirnach für die Betriebsführung zuständig. Diese haben aber kein eigenes Personal. Der Betrieb der Wasserversorgung wird durch Mitarbeiter des Werkhofes erledigt. Personell lässt sich das aber mit der jetzigen Personaldecke des Werkhofs kaum mehr stemmen. Regelmäßige Überstunden sowie Bereitschaft auch nachts und am Wochenende sind nicht weiter zumutbar.

Auch in anderen Nachbargemeinden wie Furtwangen, Königsfeld, Schönwald, Schonach, St. Georgen, Triberg und Vöhrenbach, wird die Betriebsführung der Wasserversorgung mittlerweile über die Aquavilla mit Sitz in St. Georgen geregelt. Die Aquavilla ist eine Dienstleistungsgesellschaft, deren Kernaufgabe die Betriebsführung von Wasserversorgern ist. Sie übernimmt nur die betriebliche Verantwortung, die rechtliche Verantwortung und das Eigentum behält die Gemeinde. In der Sitzung des Gemeinderates stellte Geschäftsführer Michael Dold die Gesellschaft vor.

Versorgungssicherheit wird sich erhöhen

Mit der Betriebsführung durch die Aquavilla wird sich, so betont Bürgermeister Andreas Braun, die Versorgungssicherheit der Wasserversorgung in Unterkirnach erhöhen. Erst jüngst hatten ein Wasserrohrbruch und technische Probleme immer wieder für teilweisen Ausfall der Wasserversorgung gesorgt. Für die höhere Versorgungssicherheit sprechen die Qualifikation der Gesellschaft und der Bereitschaftsdienst von 24 Stunden an 365 Tagen.

Gebühren werden nicht erhöht

Positiv für die Unterkirnacher Verbraucher: Durch den Übergang der Betriebsführung ist keine Gebührensteigerung zu erwarten. Außerdem kann die Aquavilla auch den zahlreichen Unterkirnacher Eigenwasserversorgern beratend zur Seite stehen.

Die beschlossene Modernisierung wird im Laufe des Jahres vorgenommen. Schon im Übergangsjahr wird die Aquavilla beratend und betreuend in Unterkirnach tätig sein.