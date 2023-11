Der Traum von einer Öffnung des Unterkirnacher Hallenbads als Vereinsbad ist endgültig geplatzt. „Wir haben die angestrebte Zahl von 650 Zeichnungen nicht erreicht“, gab der Vorsitzende des Fördervereins, Klaus Kuhnt, am Dienstagabend, 14. November, zu Beginn der Sitzung des Unterkirnacher Gemeinderates bekannt. Mit ihm in die Sitzung gekommen war nahezu der gesamte Vereinsvorstand.

Der Plan: Ein Bad nur für Mitglieder

Im Mai war der Verein mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen, das Bad als Vereinsbad nur für Mitglieder zu öffnen. Im September vergangenen Jahres war der Badebetrieb beendet und die Liquidation der Betriebsgesellschaft eingeleitet worden. „Das war ein vernünftiger und notwendiger Schritt, um in der Betriebsgesellschaft kein finanzielles Desaster anzurichten“, so Gaby Köngeter, Kassiererin des Fördervereins vor einem Jahr.

Mit einem Rundgang durch den Schwimmbereich verabschiedeten sich die Befürworter des Hallenbads. | Bild: Sprich, Roland

Im Anschluss daran hatten Badbefürworter intensiv versucht, Amtsträger in Kreis, Land und Bund von der Wichtigkeit des Hallenbades zu überzeugen. Moralische Unterstützung erhielten sie. Letztlich wurde aber immer wieder deutlich, dass die Entscheidung allein im Kommunalen getroffen werden könne.

Mit spitzer Feder berechnete der Förderverein weitere Möglichkeiten. So entstand die Idee des Vereinsbades. Vor 50 Zuhörern stellten Vorsitzender Klaus Kuhnt und seine Stellvertreterin Nina Benz-Trieschmann die Idee in der Schlossberghalle vor. Knapp 130.000 Euro müsse der Verein jährlich erwirtschaften.

Zudem brauche es einen jährlichen Zuschuss der Gemeinde von 100.000 Euro und weitere 40.000 Euro anderer Badförderer oder Gesellschafter. Einen neuerlichen Zuschuss der Gemeinde hatte der Gemeinderat allerdings zuvor schon abgelehnt und zudem ein anderes Nutzungskonzept für das Gebäude in Erwägung gezogen.

Das Geld sollte aus Mitgliedsbeiträgen kommen

Die 130.000 Euro wollte der Verein durch Mitgliedsbeiträge aufbringen. 650 Einzel- oder Familienmitglieder brauche es dafür, gab man an. Zunächst sollten Interessierte eine Absichtserklärung zeichnen. Bis zu diesem Herbst gab sich der Verein Zeit die notwendigen Unterschriften aufzubringen.

Die finanzielle Lücke ist offenbar zu groß

Das ist jetzt gescheitert. Im Sommer war aus den Reihen des Vereinsvorstandes die Rede von 200 eingegangenen Absichtserklärungen gewesen. Jetzt nannte Klaus Kuhnt keine konkrete Zahl. „Wir haben zwar eine Menge Leute auf der Liste stehen, glauben aber, dass wir aktuell eine zu große finanzielle Lücke haben, um mit der Gemeinde in die Diskussion zu gehen“, sagte der Vereinsvorsitzende.

Klaus Kuhnt gibt die Hoffnung nicht auf

So ganz möchte er die Hoffnung aber offensichtlich doch noch nicht aufgeben. „Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren mit der Gemeinde wieder ins Gespräch kommen können“, spielte er wohl auf die anstehenden Kommunalwahlen an, bei denen die Schwimmbadförderer mit einer eigenen Liste an den Start gehen könnten.