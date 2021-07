Unterkirnach vor 1 Stunde

Andreas Braun reicht um Mitternacht seine Bewerbung ein

Jetzt ist es amtlich. Andreas Braun tritt in Unterkirnach zur Wahl für eine mögliche zweite Amtsperiode als Bürgermeister an. In der Nacht von Freitag auf Samstag warf er pünktlich um Mitternacht seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten des Rathauses Unterkirnach ein.