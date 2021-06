von Cornelia Putschbach

Von einem Förderprogramm des Landes möchte die Gemeinde Unterkirnach bei der Ausweisung eines Biodiversitätspfad profitieren. Der Pfad, für den Werkhofleiter Manfred Riehle das Konzept entwickelt hat, soll die biologische Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt auf der Unterkirnacher Gemarkung näherbringen. Auf einen Zuschuss von 55.000 Euro hofft die Gemeinde.

Der Biodiversitätspfad kann in Unterkirnach weitestgehend auf vorhandenen Spazier- und Wanderwegen verlaufen und nahezu komplett auf gemeindeeigenen Flächen umgesetzt werden. Informationstafeln und interaktive Elemente an Stationen entlang des Biodiversitätspfades sollen das Wissen zur heimischen Flora und Fauna steigern und zum Mitmachen einladen. Begleitende Maßnahmen müssen die Pfade für die Förderfähigkeit flankieren.

Vom Mühlenplatz zur Grube Ferdinand

In Unterkirnach soll der Biodiversitätspfad, so erläutert Manfred Riehle, rund 4,5 Kilometer umfassen. Start soll am Mühlenplatz sein. Von dort wird der Weg über den Wildpflanzenpark und die Streuobstwiese entlang des Hardtwaldes als Mischwald über den Wasserweg bis zum Hochbehälter im Nadelwald führen. Von dort wird der Biodiversitätspfad vorbei am Traumhaus über die Schmetterlingsweide und die Grube Ferdinand sowie Tannis Tierscheune zurück zum Mühlenplatz führen. Zwölf Stationen möchte Manfred Riehle auf dem Biodiversitätspfad ausweisen.

7.000 Euro hat die Gemeinde für Wanderwege im Haushalt dieses Jahres eingestellt. Daraus sollen die Kosten der Gemeinde für den Biodiversitätspfad bestritten werden.

Das Förderprogramm des Landes möchte die Biotopvernetzung, den landesweiten Biotopverbund und die Umsetzung des Generalwildwegeplanes unterstützen und so ein Beitrag zur Umweltbildung, Naturerfahrung sowie zur Stärkung des Umweltbewusstseins in der Gesellschaft leisten.

Diesen Ansatz verfolgt auch die Gemeinde Unterkirnach mit ihrem Vorhaben. Ob es allerdings tatsächlich umgesetzt werden kann, muss sich noch zeigen, denn mit 55.000 Euro an möglichen Fördermitteln soll, so das Land Baden-Württemberg in seiner Ausschreibung, pro Stadt- und Landkreis maximal ein Biodiversitätspfad gefördert werden.