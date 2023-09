Regionale Produkte und Gaumenfreuden stehen aus gutem Grund bei den Verbrauchern hoch im Kurs. Bei der sechsten Auflage des Naturparkmarktes auf dem Mühlenplatz in Unterkirnach können die Einkäufer am Sonntag, 1. Oktober, von 11 bis 17 Uhr aus dem Vollen schöpfen. Rund 20 Anbieter mit einem vielfältigen Angebot haben ihr Kommen zugesagt. Von A wie Alpackawanderungen bis W wie Wild reicht das Angebot. Kulinarisches ist ebenso vertreten wie andere heimische Waren und traditionelle Schwarzwälder Handwerkskunst.

Bei den Besuchern des Unterkirnacher Naturparkmarktes punktet dieser regelmäßig durch sein besonderes Ambiente und eine heimelige Atmosphäre auf dem Mühlenplatz. Für die kleinen Marktbesucher ist die Naturpark-Kochschule dabei. Darüber hinaus gibt es für sie Bastelangebote und Kinderschminken. In der Kirnachmühle wird der Holzbackofen in Betrieb sein. Besichtigungen sind möglich. Musikalisch unterhalten die Schochenbacher Musikanten. Parallel zum Naturparkmarkt findet ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Firmen Ciampa im Mühlenweg sowie W&Z im Abendgrundweg, das #EchtUnterkirnach am Mühlenplatz sowie der Nahkauf öffnen ihre Geschäftstüren für Kunden.