von Cornelia Putschbach

Der Ratssaal im Unterkirnacher Rathaus war am Samstagnachmittag dicht gestuhlt. Der Gemeindehilfeverein hatte zu einer Informationsveranstaltung zu seinem neuen Unterstützungsangebot für Hilfebedürftige in der Gemeinde eingeladen. Wie das neue Konzept in Unterkirnach ankommen würde, darüber herrschte bei den Verantwortlichen des Gemeindehilfevereins vor Beginn des Treffens aber noch eine gewisse Unsicherheit.

Viele bieten ihre Mithilfe an

Diese Unsicherheit konnte bald der Zuversicht weichen. Die Plätze im Saal füllten sich rasch. Gekommen waren Bürger aller Generationen vom Pfandfinder bis zum Senior, um sich die Ideen und Pläne anzuhören und ihre Mithilfe anzubieten.

Das ist das Konzept Zunächst muss eine ausreichende Zahl an Helfern gefunden werden, die sich in einem Basiskurs für die häusliche Betreuung in der Altenhilfe qualifizieren lassen. Dann kann durch den Gemeindehilfeverein die Beantragung der Anerkennung als Betreuungs- und Entlastungsangebot erfolgen. Nach erfolgter Anerkennung kann der Verein die Entlastungsleistungen mit der Pflegekasse abrechnen. Eine Koordinatorin wird eingestellt. Die Helfenden enthalten eine Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit. (put)

Die Bürger Unterkirnachs sollen möglichst lange zuhause leben können, so das Ziel. Der Gemeindehilfeverein wird mit Hilfe bürgerschaftlichen Engagements und Hilfe der Gemeinde die Strukturen schaffen. Wie diese aussehen können, stellte Susanne Hartmann vom Netzwerk Nachbarschaftshilfe vor. In dem Netzwerk sind rund 80 Bürgervereine organisiert, die Ähnliches wie das in Unterkirnach geplante bereits erfolgreich umsetzen.

Rat und Tat aus Mönchweiler

Eine dieser Gemeinden ist Mönchweiler. Die Mönchweiler Generationenhilfe werde dem Gemeindehilfeverein mit ihren Erfahrungen beim Start unterstützend zur Seite stehen, versprach der Mönchweiler Bürgermeister Rudolf Fluck. Ganz wichtig für Unterkirnach: In pflegerischen Fragen wird man weiter mit der evangelischen Altenhilfe St. Georgen kooperieren. Auch sollen deren Nachbarschaftshelfer nicht abgeworben werden. Dennoch sollen die Unterstützungsangebote künftig in Unterkirnach zentriert werden.

Am Ende der Informationsveranstaltung hatte der Gemeindehilfeverein eine erste Hürde bereits genommen. Schon jetzt fand sich eine ausreichende Anzahl Interessierter, die den Qualifikationskurs absolvieren möchte.