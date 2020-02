Unterkirnach vor 4 Stunden

Zwei Unfälle, vier beteiligte Autos und 60000 Euro Schaden bei Unterkirnach

Zu zwei Unfällen in Folge mit einer leicht verletzten Person und rund 60 000 Euro Schaden an vier beteiligten Autos ist es am Mittwochabend zwischen Unterkirnach und Vöhrenbach auf der Landesstraße 173 gekommen.