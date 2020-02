von Cornelia Putschbach

Die Trachten- und Volkstanzgruppe Unterkirnach und der Volkstanzgruppe Neuhausen pflegen eine interkommunale Zusammenarbeit. Beide Gruppen kooperieren seit sieben Jahren im tänzerischen Bereich und profitieren fraglos davon. Das wurde bei der Hauptversammlung der Trachten- und Volkstanzgruppe Unterkirnach deutlich.

Proben machen Spaß

Wöchentlich wird gemeinsam geprobt, abwechselnd in Unterkirnach und in Neuhausen. „Die Proben und die Auftritte machen jetzt wieder richtig Spaß“, sagte Vorsitzender und Übungsleiter Harald Schuder. Bei Bestbesetzung können so sieben Paare die Volkstänze zeigen. Dennoch bat Harald Schuder die Vereinsmitglieder darum die Werbetrommel zu rühren, um weitere Mitglieder für die Tanzgruppe zu gewinnen. Ein Wunsch wäre es auch wieder genügen Kinder für eine Kindertanzgruppe zu begeistern.

Bürgermeister in Tracht

Das ganze Jahr über stehen etliche Veranstaltungen im Kalender der Unterkirnacher Gruppe. Das vergangene Vereinsjahr begann man im Januar mit der Teilnahme einer Abordnung zum Neujahrsempfang des Regierungspräsidiums Freiburg. Dies war eine Gelegenheit, bei der auch Bürgermeister Andreas Braun seine Unterkirnacher Tracht mit Stolz ausführte. Jetzt bei der Hauptversammlung ermunterte er darüber hinaus die anderen Mitglieder, sich bei Veranstaltungen in der Region in Tracht zu präsentieren.

Weiterhin gab es Umzüge und Auftritte auf der Insel Mainau, beim Schinkenfest in Triberg und gemeinsam mit Neuhausen bei den Heimattagen in Winnenden. Auch in Unterkirnach selbst war die Gruppe immer wieder zu sehen, so zum Beispiel bei einer Hockete im Fohrenhof.

Alle bleiben in Amt und Würden

Bei der Vorstandswahl stellten sich alle bisherigen Mitglieder wieder zur Verfügung und wurden einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. Der Vorstand setzt sich jetzt zusammen aus Vorsitzendem Harald Schuder, der stellvertretenden Vorsitzenden Ilona Knutz, dem Schriftführer Manfred Schröter, Kassierer Horst Schuder sowie den Beisitzeren Ulrike Ginter, Lukas Ginter und Christa Feiertag-Lelle.