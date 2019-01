Zehn Füchse, elf Wildschweine, acht Rehe und 15 Dachse – das ist die Jahresbilanz von Bruno Imhof, der seit 2018 für Jagdrevier rund um Unterkirnach zuständig ist. Der Jagdlehrer aus Schonach war am Dienstagabend im Unterkirnacher Gemeinderat zu Gast, um die Räte und den Bürgermeister mit einem Tätigkeitsbericht auf den neuesten Stand in Sachen Jagd zu bringen. Das Thema ist ein durchaus heißes Eisen.

Es gibt eine regelrechte Dachsplage

Immer wieder klagen Landwirte über Schäden auf ihren Äckern und im Forst. Dachse, die Kartoffeln ausgraben aber nicht fressen, Wildschweine, die Kuhweiden umpflügen und Rehe, die junge Weißtannen irreparabel verbeißen. Aus diesen Gründen gibt es die Jagdgenossenschaft, in der neben der Kommune auch viele Landwirte vertreten sind. Imhof geht in ihrem Auftrag auf die Pirsch. 600 Hektar umfasst sein Revier. Und Imhof stellt gleich zu Beginn klar: "Ein Jäger alleine kann sich nicht um das Gebiet kümmern." Zudem sei es schwierig, weil viele Jäger berufstätig seien und es nicht zumutbar ist, unter der Woche morgens um drei noch auf dem Hochsitz auszuharren. Dennoch sei er mit der Bilanz zufrieden. Eine Einschätzung, die Bürgermeister Andreas Braun ausdrücklich unterstrich.

Wenig Rehe, starker Verbiss

Verdrießlich stimmt Imhof der starke Wildverbiss an manchen Stellen des Waldes. "Im Bereich Herrenwald hinter dem Wasserbehälter sind so gut wie alle jungen Weißtannen verbissen", so Imhof. Dabei gebe es vergleichsweise wenige Rehe im Forst. Imhof überwacht das Treiben im Wald mit fünf Wildkameras. Lösen sie aus bekommt er das Bild der Kamera direkt auf sein Smartphone. So kann er entscheiden, ob sich der Gang auf einen der 22 neuen Hochsitze, die er im vergangenen Jahr aufgebaut hat, wirklich lohnt. Die Kameras seien auch ein Grund für die gute Zahl an Wildschwein-Abschüssen. Denn Keiler und Bachen sind schlau, lernen dazu und liefern sich mit dem Waidmann ein ständiges Versteckspiel.

Gelbe Säcke gehören ins Haus

Immer wieder gibt es auch Füchse, die Komposthaufen und gelbe Säcke zerreißen und im Müll auf Futtersuche gehen. Deshalb appellierten Braun und Imhof an die Unterkirnacher, ihre Gelben Säcke stets erst morgens an die Straße zu stellen. So werden falsche Anreize für die Kulturfolger vermieden.