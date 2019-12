Ein Skoda Fabia ist am Freitag bei einem Unfall beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei entweder auf dem Rewe-Parkplatz in St. Georgen oder bis Samstag früh in der Straße „Am Wald„ in Unterkirnach. Die Unfallermittler suchen Zeugen. Das Auto stand am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des genannten Marktes in der Industriestraße St. Georgens. Festgestellt hat die Autobesitzerin den Schaden am Samstagmorgen in Unterkirnach in der Straße „Am Wald„. Beide Örtlichkeiten könnten Unfallstelle sein. Ein Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Beim Polizeirevier St. Georgen wurde Anzeige wegen der Unfallflucht erstattet. Zeugen, die Hinweise zum oder zur Schuldigen am Unfall geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07724/94950 beim Revier in St. Georgen zu melden.