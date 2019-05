von Cornelia Putschbach

Rund ein Jahr ist es her, dass Leonie Wimmer mit der Idee der Gründung eines Naturkindergartens in Unterkirnach an die Öffentlichkeit ging. Patrick Neugart und Carina Schneider schlossen sich ihr an und unterstützten die Idee wesentlich. Gestern, am Freitag, erfolgte nun im Gasthof Breitbrunnen die Gründung des Trägervereins.

Zehn Gründungsmitglieder beschlossen die Satzung und wählten einen Vorstand. Vorsitzende des Trägervereins ist Leonie Wimmer. Bis der Naturkindergarten Löwenzahn – so der Name – tatsächlich seinen Betrieb aufnehmen kann, wird es noch etwas dauern. Vorgesehen ist das kommende Jahr. Zunächst müssen unter anderem mit der Gemeinde noch verschiedene Fragen, wie unter anderem die des Standorts, geklärt werden. Dazu muss zunächst der neue Gemeinderat seine Arbeit aufnehmen.

„Der Löwenzahn steht für Kindheitserinnerungen und für ein unverwüstliches Kraut. Der Name scheint uns sehr passend.“ Leonie Wimmer, Vorsitzende | Bild: Cornelia Putschbach

Ergänzung, nicht Konkurrenz

Einen Naturkindergarten in Unterkirnach mochte die Initiative von Beginn an nicht als Konkurrenz sondern als Ergänzung zum Kindergarten St. Elisabeth sehen, der in katholischer Trägerschaft steht. Jede Familie könne entscheiden, welches Konzept für sie und insbesondere ihr Kind das passendere ist und das sei auch gut so, betonte Leonie Wimmer bereits bei Beginn der Aktion. Bürgermeister Andreas Braun sieht das ähnlich. Die Ergänzung des bisherigen pädagogischen Angebots sei eine „absolute Chance für Unterkirnach„, sagt er weiter und fügt an, der Naturkindergarten könne eine der in der Bedarfsplanung vorgesehenen notwendigen zwei weiteren Gruppen bilden.

Pädagogische Vorteile

Als Erzieher in einem schon jetzt sehr gut funktionierenden Naturkindergarten zählte Patrick Neugart zu Beginn der Gründungsversammlung zunächst noch einmal die Pluspunkte eines solchen Projekts vor. Sie reichten von pädagogischen Vorteilen, die Kinder in mehreren Bereichen sich besser entwickeln lassen als Kinder eines Regelkindergartens, bis hin zu gesundheitlichen Vorteilen, erläutert er.

„Das Konzept eines Naturkindergartens finde ich sehr toll, weil hier die Naturverbundenheit von klein auf gelebt wird.“ Verena Murer, Gründungsmitglied | Bild: Corneila Putschbach

Für Unterkirnach sei neben der Ergänzung des bestehenden Angebots im Kindergarten St. Elisabeth wesentlich, dass der Naturkindergarten bei der bestehenden hohen Kinderzahl kostengünstig ein alternatives Konzept der Kinderbetreuung biete und ein Plus für die Familienfreundlichkeit der Gemeinde bedeute, fügt Patrick Neugart an.

Gründung mit Verspätung

Bereits im September vergangenen Jahres sollte eigentlich die Gründung des Trägervereins erfolgen. Dies scheiterte aber an noch zu klärenden Fragen mit dem Registergericht. Diese sind nun erledigt. Der Vereinsgründung stand damit nichts mehr im Wege. Dennoch zog sie sich zunächst noch etwas länger hin als erhofft. Zum Beispiel wurden viele Optionen und Ideen für einen Standort entwickelt und aus verschiedensten Gründen wieder verworfen. Zu Beginn des Jahres startete die Initiative dann noch eine Umfrage, mit welcher der konkrete Bedarf Unterkirnacher Eltern für die Gründung eines Naturkindergartens in der Gemeinde erfragt wurde. „Der Rücklauf war gut“, sagt Leonie Wimmer. Für 14 Kinder im Kindergartenalter wurde konkretes Interesse angemeldet. Außerdem habe die Idee viel Zuspruch erfahren.

Verein betreibt den Kindergarten

Die Formalien der Vereinsgründung: In der Gründungsversammlung wurde nun der Satzungsentwurf einstimmig beschlossen. Er sieht unter anderem vor, dass der jetzt gegründete Verein den Kindergarten selbst betreiben wird. Aktive Mitglieder werden alle Erziehungsberechtigten der Kindergartenkinder sein. Darüber hinaus gibt es fördernde Mitglieder. Nur aktive Mitglieder haben ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.

Sie arbeiten im Vorstand des neu gegründeten Trägervereins des Naturkindergartens Löwenzahn weiter an der Umsetzung der Idee eines naturpädagogischen Konzepts in Unterkirnach: Schriftführer Gerhard Graf (von links), Vorsitzende Leonie Wimmer, Schatzmeisterin Carina Schneider und der stellvertretende Vorsitzende Patrick Neugart. | Bild: Cornelia Putschbach

Den Mitgliedsbeitrag legte die Versammlung auf 35 Euro für aktive Mitglieder und 20 Euro für passive Mitglieder fest. In den Vorstand des Trägervereins wählten die Gründungsmitglieder jeweils einstimmig Leonie Wimmer als Vorsitzende, Patrick Neugart als stellvertretenden Vorsitzenden, Carina Schneider als Schatzmeisterin und Gerhard Graf als Schriftführer.

Gemeinderat muss Ort festlegen

So geht es jetzt weiter: Nach der Eintragung des Trägervereins in das Vereinsregister und der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt wird der Vorstand des Trägervereins das Projekt dem neu gewählten Gemeinderat vorstellen. Dieser wird dann unter anderem über den Standort beschließen. Eine konkrete Idee dazu gebe es bereits, wurde in der Versammlung deutlich. Personal werde man relativ leicht finden können, ist sich Patrick Neugart sicher. Das Interesse von Erziehern an Naturkindergärten sein groß.

Platz für 20 Kinder

20 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt aus Unterkirnach können den Naturkindergarten besuchen. Er wird mit einer sogenannten VÖ-Gruppe, also jeweils von 7.30 bis 13.30 Uhr betrieben werden. Die zu bezahlenden Beiträge werden denen im Kindergarten St. Elisabeth entsprechen. Weitere Informationen zum Naturkindergarten Löwenzahn wird es bald auf einer Homepage des Trägervereins geben. Außerdem gibt es Auskünfte unter der Telefonnummer 07721/57 950.