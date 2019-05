Bis auf wenige Augenblicke im Jahr fristet der Werkhof der Gemeinde mehr oder weniger ein wenig beachtetes Dasein. Sobald es aber um Fantasie geht, steht Werkhofleiter Manfred Riehle im Mittelpunkt. Denn längst hat es sich herumgesprochen, dass Spezialaufträge bei ihm am richtigen Ort sind.

Die Funktion der archimedischen Schraube hat Manfred Riehle ideenreich am Wasserweg umgesetzt. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Manfred Riehle hat in Unterkirnach schon vieles bewegt. Für seine Ideen bekommt der rührige Werkhofleiter immer wieder ein Lob des Bürgermeisters. Er ist der Mann für das Besondere und diesem Ruf wird er auch gerecht. Wenn am heutigen Samstag die Mitnahmebänke in Unterkirnach aufgestellt werden, sind auch diese Bänke ein Produkt von Riehles Überlegungen. Schwungvoll im Zuschnitt gestaltet, laden die Bänke zum Platznehmen ein. Aufgebaut werden die Bänke an der Haltestelle kurz nach der Einmündung Panoramaweg, Straße Am Wald. Auch in der Nähe der Einmündung des Panoramaweges in den Fohrenweg soll eine Sitzgelegenheit aufgebaut werden, ebenso neben dem Stadthof, nahe dem Stadthofweg und an der Wegegabelung Heidelbeerweg, Brombeerweg. Auch im Abendgrundweg nahe der Abzweigung in den Drosselweg wird eine der vier Bänke stehen.

Aufgaben ändern sich

Wird Manfred Riehle gefragt, wie sich sein Aufgabenspektrum im Verlauf seiner Beschäftigung geändert hat, sagt er: „Früher war die hauptsächliche Aufgabe die Ver- und Entsorgung innerhalb der Gemeinde, dazu die Gebäudetechnik. Mit einem Dreigestirn in den 1990er-Jahren wurden der Grünbereich und die Gewässer betreut“, erinnert sich Manfred Riehle.

Vielfältige Spuren

Es gab eine Zeit, da wurde die Perspektive in Richtung Tourismus gelenkt. Um hier mithalten zu können, waren viele Ideen und Möglichkeiten der Umsetzung gefragt. Spontan erinnert sich Riehle an diese Zeit, als der Wildpflanzenpark nahe des Talsees angelegt wurde. Der Platz gegenüber dem Stadthof wurde neu angelegt. Die Ortskernsanierung hinterließ auf dem Mühlenplatz vielfältige Spuren. Der Mühlenplatz wurde gestaltet, das Mühlencafé ist hinzugekommen. Ein See, eine Wassertretstelle und die Mühle mit dem großen Mühlrad bereichern das Dorfzentrum seit Anfang der 1990er Jahre.

Mit einem Strahlen in den Augen sagt Manfred Riehle: „Dass ich aus dem Landschaftsbau komme, erleichtert mir manches.“ Seine Leitlinien seien immer folgende: „Wer hat einen Nutzen davon? Der Gast hatte immer Priorität und der Bürger sollte es auch nutzen können.“ Eben dieses macht seinen Blick auf das Ganze aus. Die Holzliegen in der Spielscheune waren seine Idee. „Ein ganz wichtiges Projekt für mich war 2008 Tannis Turm über dem ehemaligen alten Hallenbad-Planschbecken. Tanni ist das Maskottchen der Gemeinde.

Bürger dürfen ernten

„Wie wohnt Wasser?“, diese Frage hat Manfred Riehle am Wasserweg pädagogisch aufbereitet und gestaltet. Noch steht der Termin zur Eröffnung des 1. zertifizierten Spazierwegs in Baden-Württemberg auf Unterkirnacher Gemarkung nicht fest. Ideengeber für die drei Stationen war ebenfalls Riehle. Auf dem Mühlenplatz entsteht eine Sommerflorbepflanzung, die mit Gemüsebepflanzungen ergänzt wird. Das Tolle: Die Bürger dürfen sich daran bedienen. „Urban Gardenig“ lautet der neudeutsche Name für diese Aktion. Es werden extensiv bewirtschaftete Wiesen entstehen, die nur zweimal im Jahr gemäht werden. Hier sollen Insekten angelockt werden. Ziel ist es, Wiesen wie zu Albrecht Dürers Zeiten zu erhalten, sagt Manfred Riehle.