von Maren Kodet

Zu einem Vortrag der etwas anderer Art lud am vergangen Freitag die Liste 2 "Wir für Unterkirnach" in die historische Kirnachmühle ein. Etwa 40 interessierte Bürger waren der Einladung gefolgt. In geselliger Atmosphäre skizzierte Stefan Selke, der als Professor an der Hochschule Furtwangen University (HFU) Soziologie und Gesellschaftlichen Wandel lehrt, seine Gedanken zur zukünftigen Dorfentwicklung. Birgit Kodet, die stellvertretend für die Liste die Anwesenden begrüßte, lud zur anschließenden Diskussion ein.

Unterkirnach 20 Helfer packen für die Mitfahrerbänkle in Unterkirnach an Das könnte Sie auch interessieren

Man schlägt sich, aber bleibt Mensch

"Eine kleine Welt. Man zankt sich, man schlägt sich, aber man bleibt Mensch." Mit dem Bezug zu den beiden aus Literatur und Film bekannten Figuren Don Camillo und Peppone eröffnete Selke seinen Vortrag. Anhand der beiden Widersacher, die einerseits für Tradition, andererseits für Aufbruch stehen, schlug der Referent eine Brücke zum Leben in Dörfern allgemein, welches, wenn auch häufig nicht bewusst wahrnehmbar, durchgängig einem Wandel unterliegt.

An der Dorf-Software arbeiten

In seiner theoretischen Einführung stützte er sich auf die Überlegungen des Stadtforschers Dieter Läpple zum "Sozialen Raum", der in Abgrenzung zum physischen Raum steht. Daraus illustrierte Selke ein Modell des Dorfes, das er mit den Begriffen "Hardware" und "Software" zu beschreiben versuchte: "Die Hardware steht dabei für die Topographie eines Dorfes, also Lage und Infrastruktur, wohingegen sich die Software aus Normen, Symbolik und der Praxis des Zusammenlebens zusammensetzt." Aus diesen vier Komponenten bestehe jedes Dorf, doch die Seele setzte sich einzig aus den Software-Komponenten zusammen, so Selke. Problematisch für jede Dorfentwicklung sei es, dass der Ansatz meist zuerst an der Hardware erfolge, Änderungen daran jedoch oft teuer und schwierig umzusetzen seien. Er sprach sich dafür aus, mehr an der Software eines Dorfes zu arbeiten, gleichzeitig jedoch zu versuchen, dies mit der Hardware in Einklang zu bringen.

Es gibt kein ideales Dorf

Mit Unterkirnach als konkretem Bespiel erläuterte der Buchautor und Publizist schließlich auf kurzweilige und anschauliche Weise, warum es ideale Dörfer nicht geben kann. In neun Schritten brach er bestehende Illusionen runter und erklärte dabei unter anderem, dass freiwilliges Engagement zwar wichtig und gut, aber nicht als Lösung für alle Probleme betrachtet werden dürfe. Als Beispiel, wie man Dörfer zukünftig gestalten kann, nannte er ein Projekt, welches in der Gemeinde Mannebach in Rheinland-Pfalz umgesetzt wurde. Dort wurde eine Gesundheitshütte als Ort der Begegnung errichtet, in der die Einwohner die Möglichkeit haben, Sport zu treiben und soziale Kontakte zu pflegen.

Veränderungen durch konstruktive Konflikte

Selke schloss seinen Vortrag mit erneutem Bezug zu Don Camillo und Peppone, die auf den ersten Blick so unterschiedlich sind und doch mehr gemeinsam haben, als zunächst gedacht. Eine Parallele zu Unterkirnach zog er insofern, als dass er betonte, dass Veränderung vor allem durch konstruktive Konflikte und gemeinsames Handeln möglich sind. Dies könne nur von den Bürgern selbst ausgehen.

Unterkirnach Jetzt reden die Aqualino-Fans: So könnten wir das Schwimmbad retten Das könnte Sie auch interessieren

In dem darauf folgenden Meinungsaustausch wurden unter reger Beteiligung einige Aspekte des Vortrags aufgenommen und weitergeführt. Auch nach Abschluss des offiziellen Teils fanden sich Gruppen zusammen, um die angestoßenen Fragen und Themen im kleinen Kreis zu diskutieren. Im Großen und Ganzen eine runde und gelungene Veranstaltung, von der die anwesenden Unterkirnacher neue Ideen und Anregungen mitnehmen konnten.