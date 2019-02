Was haben Unterkirnach und Berlin gemeinsam? Richtig, beide Siedlungen wurden 1244 erstmals erwähnt und feiern somit im Jahr 2019 ihr 775-jähriges Bestehen.

Während die Hauptstadt bei der Planung von Großprojekten jedoch einen berüchtigten Ruf genießt, zeigt man sich in Unterkirnach bereits ein halbes Jahr vor dem Jubiläum gut vorbereitet. Um den Dorfgeburtstag zu feiern, findet am zweiten Juliwochenende ein großes Dorffest statt. Vier Tage, von Freitag, 12. Juli, bis Montag, 15. Juli, wird der Ort im Ausnahmezustand sein und den Anlass mit Konzerten, Partys und Programmpunkten würdigen. Für das Volksfest wird eigens ein 1500-Personen-Zelt auf der Festwiese aufgebaut. Bereits seit gut einem Jahr laufen die Vorbereitungen, in die die Organisatoren Susanne Ciampa und Thomas Weißer zusammen mit Bürgermeister Andreas Braun jetzt einen Einblick gewährt haben.

Unterkirnach Bad erhalten oder schließen? Die Zukunft des Unterkirnacher Hallenbades Aqualino bleibt offen Das könnte Sie auch interessieren

Freitagabend wird gerockt

Den Auftakt zum Jubiläum machen die Dorfrocker, eine bekannte fränkische Band, die dem Publikum mit einem bayrischen Abend am Freitag einheizen wird. Dazu gibt es einen Barbetrieb. Nach den Dorfrockern wird ein DJ seine Platten auflegen und die Stimmung am Siedepunkt halten. Zum Fest wird es sowohl am Freitag-, als auch am Samstagabend einen Shuttlebus von Merz Reisen geben, der so gut wie alle Gemeinden des Landkreises abklappert.

Susanne Ciampa, Andreas Braun und Thomas Weißer präsentieren die Plakate für den Bayrischen Abend, der das Festwochenende im Juli eröffnen wird. | Bild: Kevin Rodgers

O'zapft ist erst am Samstag

Am Samstag sind dann zunächst Bürgermeister Brauns Fassanstich-Qualitäten gefragt: Nachmittags um 15.15 Uhr geht es offiziell mit dem Dorffest los. Selbstverständlich ist für die Bewirtung der Gäste gesorgt. Der erste Programmpunkt ist der traditionelle Bambini-Lauf. Außerdem steht am frühen Abend auch eine "Zeitreise" durch die Geschichte von Unterkirnach auf dem Programm. Was genau das Publikum erwartet, bleibt so lange geheim. Auch die beiden Erzähler der Zeitreise bleiben bis auf Weiteres noch unbekannt. Nur so viel: "Es sind zwei bekannte Persönlichkeiten", munkelt Andreas Braun bei der Vorstellung des Festprogramms. Abends wird im Festzelt wieder gerockt, diesmal mit James Torto und Band, die Pop- und Rockmusik im Repertoire haben. Hier ist der Eintritt frei.

Festgottesdienst in der Kirche

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst, der aus organisatorischen Gründen in der Sankt-Jakobus-Kirche stattfindet. Zum anschließenden Frühschoppen ab 11 Uhr spielt dann das Simonswälder Schwarzwaldquintett auf. Am Nachmittag gastiert das Stihl Timbersports-Team auf dem Fest. Abends ab 20 Uhr sorgt die Band "Soul Machine" für einen stimmungsvollen Ausklang des Wochenendes. Am Montagnachmittag findet noch das Handwerkervesper statt und die Stettener Musikanten spielen zum Abschluss des Festes. Zudem gibt es die gesamten vier Tage über eine Tombola.

Hier gibt es Karten

Eintrittskarten für das Konzert der Dorfrocker sind im Vorverkauf verfügbar. Die Tickets können entweder im Unterkirnacher Nahkauf oder über die Webseite der Kommune bestellt werden. Eine Karte kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse werden 18 Euro fällig. Bei allen anderen Konzerten ist der Eintritt frei. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr.

Drei Shuttlebus-Linien

Drei Buslinien durch den gesamten Landkreis stellen sicher, dass die Gäste sicher zum Fest und wieder nach Hause kommen. Die erste Linie verkehrt von Königsfeld über Fischbach, Niedereschach, Kappel, Obereschach, Mönchweiler und Villingen nach Unterkirnach. Die zweite Linie fährt von Bräunlingen via Hüfingen, Donaueschingen, Grüningen, Brigachtal, Marbach, Rietheim und Pfaffenweiler zum Fest. Und die dritte Linie bindet St. Georgen über Triberg, Schonach, Schönwald, Furtwangen und Vöhrenbach an. Die Busse verkehren sowohl am Freitag-, als auch am Samstagabend jeweils zweimal hin und zurück. Die Preise stehen noch nicht fest.