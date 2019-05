von Cornelia Putschbach

Wenn in Unterkirnach im Juli vier Tage lang mit einem großen Dorffest das 775-jährige Bestehen der Gemeinde gefeiert wird, dann waren für dieses Fest viele Vorbereitungen und viele helfende Hände notwendig. Der SÜDKURIER stellt die Organisatoren und ihre Aufgaben vor.

Start vor einem Jahr

Bereits vor weit mehr als einem Jahr wurden in Unterkirnach durch den Bürgermeister und die Vereine erste Überlegungen zur Feier angestellt. Bald war klar, dass die Organisation eines Festes hauptverantwortlich in die Hände von Christian Bausch gelegt werden sollte. Er hatte bereits bei der großen Feier des 175-jährigen Bestehens des Musikvereins viel Erfahrung gesammelt und dort tolle Arbeit geleistet.

Unterkirnach Jetzt zertifiziert: Die Ortshistorie als lehrreicher Geschichtspfad Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinsam kam man schließlich überein, dass das Jubiläum im Rahmen eines großen Dorffestes mit der Gemeinde als offiziellem Veranstalter und der Einbindung der Vereine gefeiert werden sollte. Außerdem ist man dankbar für die Unterstützung durch zahlreiche Sponsoren, ohne die dieses Fest undenkbar wäre. Vor rund einem Jahr wurden dann drei Ausschüsse gegründet, deren jeweiliger Aufgabenbereich klar abgesteckt wurde.

Programm muss stehen

Im Ausschuss für das Programm und die Öffentlichkeitsarbeit wirken Susanne Ciampa, Sebastian Haas, Armin Pascal, Thomas Weißer und Ute Weißer mit sowie, wie in allen anderen Ausschüssen auch, Christian Bausch. Dieser Ausschuss musste früh wesentliche Entscheidungen zum Programm treffen, denn es galt die Höhepunkte des Festes festzulegen. Dabei galt es natürlich, den Anspruch ans Programm und die Bezahlbarkeit im Auge zu behalten.

Unterkirnach Neues Wandererlebnis rings um Unterkirnach Das könnte Sie auch interessieren

Es musste zum Beispiel mit den Dorfrockern bereits vor rund einem Jahr der Vertrag geschlossen werden, um den Auftritt der Band zu sichern. Es mussten weitere Absprachen mit Programmbeteiligten getroffen werden und nicht zuletzt auch im Auge behalten werden, was andere Veranstaltungen in der Region bieten werden. Stolz ist man darauf, die Stihl-Timbersports für Unterkirnach gewinnen zu können. „Das dürfte definitiv ein Alleinstellungsmerkmal für uns am Sonntagnachmittag sein“, freut sich Sebastian Haas. Nachdem das Programm stand, galt es dann noch Flyer und Plakate zu entwerfen.

Probe-Kochen inklusive

Alles, was mit dem Angebot an Speisen zu tun hat, liegt in den Händen des Bewirtschaftungsausschusses. Hier sind Daniel Beha, Michaela Beha, Karin Brugger, Jessica Krezalek, Regina Lehmann, Sabine Schwarzmüller, Michael Weißer und Carina Winterhalter engagiert. Um den Bedienungsservice im großen Festzelt gut gewährleisten zu können, entschloss man sich, die Bedienung einem professionellen Service zu übertragen. Alleine für Freitagabend werden beispielsweise 20 Bedienungen benötigt, berichtet Sabine Schwarzmüller.

Die Vorbereitungen für das große Fest anlässlich der 775-Jahr-Feier in Unterkirnach laufen gut. Oliver Mick (stehend von links), Andreas Koch und Sebastian Haas sowie vorne Carina Winterhalter, Sabine Schwarzmüller, Susanne Ciampa und Ute Weißer stellen die Arbeit der Festausschüsse vor. Bilder: Cornelia Putschbach

Bei der Auswahl der angebotenen Speisen wird sich einiges bereits von anderen Dorffesten Bekanntes finden. Käsespätzle und das Handwerkervesper wurden Probe gekocht, um bei den Rezepten auf der sicheren Seite zu sein. Die Landfrauen zeichnen für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen verantwortlich. Rund 250 Kuchen werden für das ganze Fest benötigt. Arbeitslisten hat der Ausschuss im Moment bei den Vereinen in Umlauf gegeben. Den Einsatz von 600 Helfern gilt es zu organisieren.

Unterkirnach Unterkirnach: Bauplätze oberhalb des Orts im Wald Das könnte Sie auch interessieren

Die Infrastruktur des Festes liegt in den Händen des dritten Ausschusses. Hier wirken Pit Albicker, Martin Beha, Bernd Duffner, Günter Henninger, Andreas Koch, Oliver Mick, Christian Schweiger und Tobias Weisser mit. Insbesondere die Anmietung und der Aufbau sowie die Ausstattung des Festzeltes erfordern viel Aufwand.

Dass die Müllcontainer kostenlos von der Firma Hezel zur Verfügung gestellt werden, ist gut für das Festbudget, freut sich Oliver Mick. Das Festgelände, ansonsten eine grüne Wiese, muss mit Strom und Wasser versorgt werden. Die Küche im Zelt muss funktionieren, Parkplätze müssen ausgewiesen werden, der Brandschutz muss gewährleistet sein und Toilettenanlagen gilt es bereit zu stellen.