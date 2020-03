von Alexander Hämmerling

In dem 1990 errichteten Neubau der Roggenbachschule wurde am vergangenen Samstag gegen etwa 14.30 Uhr von einer Reinigungskraft ein Wasserschaden entdeckt, am vorangegangenen Tag seien die Räumlichkeiten noch in tadellosen Zustand gewesen. „Wir hatten Glück im Unglück, dass die Schulräume am Wochenende nochmal von der Person aufgesucht wurden. Ansonsten hätten wir es mit einem gravierenden Einschnitt in den Schulbetrieb zu tun“, schätzen Bürgermeister Andreas Braun und die Schulleiterin Andrea Blessing bei einer nochmaligen Begutachtung die Situation ein.

