von Cornelia Putschbach

Ein gutes Miteinander ist eine ganz wichtige Grundlage für die Arbeit der Unterkirnacher Feuerwehr. Das wurde am Freitagabend bei der Hauptversammlung der Wehr im "Stadthof" deutlich. So stellen die aktiven Kameraden der Unterkirnacher Wehr wie auch die Abteilung der Alterskameraden und die Jugendfeuerwehr im Jahreslauf einiges auf die Beine. Darüber hinaus kooperiert die Unterkirnacher Feuerwehr seit vielen Jahren eng mit der Oberkirnacher Wehr. Etliche Feuerwehrleute sind Doppelmitglieder in beiden Wehren.

Die Leitung der Unterkirnacher Feuerwehr liegt auch künftig in den bewährten Händen von Kommandant Klaus Beha und seinem Stellvertreter Thomas Weißer. Beide wurden im Rahmen der Hauptversammlung in ihren Ämtern bestätigt. Klaus Beha führt die Wehr seit acht Jahren als Kommandant. Davor war er zehn Jahre stellvertretender Kommandant. Thomas Weißer ist seit zehn Jahren stellvertretender Kommandant. Die Einsätze im Jahreslauf: 30 Mal erklang bei Aktiven der Unterkirnacher Wehr im vergangenen Jahr der Alarm. Das bedeutet 30 Mal herausgerissen werden aus dem Alltag und binnen kürzester Zeit einsatzbereit im Fahrzeug zu sitzen. 17 dieser Einsätze betrafen die gesamte Wehr. Die vier Kameraden der Führungsgruppe C wurden zu 13 weiteren Einsätzen gerufen. Dreimal waren bei den Einsätzen Kleinbrände zu bekämpfen, einmal musste man gegen einen Flächenbrand vorgehen. Eine Türöffnung und die Beseitigung einer Straßenverunreinigung fielen als technische Hilfeleistungen an. Neun Mal galt es, nach Stürmen umgestürzte Bäume zu beseitigen. Nach Starkregen mussten Keller ausgepumpt werden und diese mit Sandsäcken vor noch mehr Wassereinfall geschützt werden. Einmal löste die Brandmeldeanlage der Firma Wahl aus. Die Führungsgruppe wurde in Villingen-Schwenningen zu vier Gebäudebränden, einem Wohnungsbrand, einem Dachstuhl- und einem Kaminbrand sowie zu zwei Gefahrgutunfällen gerufen. Vier Mal löste die Brandmeldeanlage des Klinikums aus.

Auf weiter gute Zusammenarbeit: Klaus Beha und Thomas Weißer (von links) bleiben nach der Wahl im Rahmen der Hauptversammlung der Feuerwehr Unterkirnach für weitere fünf Jahre Kommandant und stellvertretender Kommandant.