Was ist los beim Sportkegelclub Rot-Weiß Unterkirnach? Nach dem Dafürhalten von Sportwart Markus Pfaff bekommt der Begriff "Einzelmeisterschaft" eine neue Bedeutung. "Denn in der Tat startet bald jeder Teilnehmer in seiner Klasse einzeln", gab er bekannt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Teilnehmerzahl der Männer auf neun Starter reduziert. Bei den Frauen dominierte die Null.

Wenn auch alles dafür getan wurde abzusteigen, haben die glücklichen Umstände überwogen und die erste Herrenmannschaft startete in der Landesliga B, die zweite Herrenmannschaft in der Bezirksliga B. Eine Frauenmannschaft wurde nicht gemeldet, "da die Spielerinnendecke zu dünn war." Dafür startete eine dritte gemischte Mannschaft, um den aktiven Keglern Einsatzzeiten zu ermöglichen, so Sportwart Markus Pfaff. Der Sportwart berichtete von einem sensationellen Ergebnis 2018/2019: "Mit unglaublichen zwei Meistertiteln und einem Vizemeister bedeutete das gleich drei Aufstiege." So steigt die erste Mannschaft aus der Landesliga B in die Landesliga A auf. Das bedeutet, Rot-Weiß spielt in der vierthöchsten Spielklasse.

Schriftführer Manfred Ketterer ließ das zurückliegende Jahr Revue passieren. Michael Storz hatte als Kassierer über ein kräftiges Minus aus dem Geschäftsjahr zu berichten. Das Minus war dem langen Leerstand der Schlossbergstuben geschuldet, da kein Pächter da war. Bürgermeister Andreas Braun redete geradeaus, was es mit dem Lokal, das durch die Sportgemeinschaft getragen wird, auf sich hat. Eher düster sind die Vorzeichen, denn die Schuldenlast von 240 000 Euro lastet auf der Gaststätte. Deswegen "wird eine tragfähige Lösung gebraucht." Dazu "hat uns die letzte Pachtsituation in der Sportgemeinschaft 30 000 Euro gekostet", gab Braun weiter. Das Konstrukt Sportgemeinschaft, bestehend aus beiden Kegelvereinen, dem Fußballverein und der Gemeinde, sei auf gesunde Füße zu stellen. "Nur gemeinsam können wir Lösungen finden", war sich Bürgermeister Braun vor der Entlastung sicher.

Bei den Neuwahlen wurden alle Amtsinhaber bestätigt. So Petra Bärenbold als zweite Vorsitzende, Markus Pfaff als erster Sportwart, erster Schriftführer blieb Manfred Ketterer und zweiter Kassierer Gabriele Kosellek.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Bernd Dietrich geehrt. Gabriele Kosellek für 25 aktive Jahre, Sabine Beha, Nadine Malinowski und Volker Beha für 25 passive Jahre. Für 40 passive Jahre wurden Alois Hettich, Jutta Müller, Dieter Rapp, Ingrid Spada und Heidi Jäckle geehrt. Oskar Kieninger ist 50 passive Jahre dabei, die weiteren 50-Jährigen wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Dieses sind Siegfried Baumann, Sebald Weißer, Wilhelm Aberle, Artur Pfeifle, Inge Strobel und Ludwig Beha.