Im Wahljahr 2019 treffen sich 25 Mitglieder des CDU Gemeindeverbandes Unterkirnach zur Jahreshauptversammlung. Michael Klafki hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzender bereits heuer auf das in drei Jahren stattfindende 50-jährige Bestehen hingewiesen. Schon vor Jahresfrist habe sich die CDU in Unterkirnach auf das Wahljahr eingestimmt und rechtzeitig mit der Kandidatensuche begonnen.

Mit zwölf Kandidaten am Start

Mit zwölf Kandidaten, die in der Kommunalpolitik mitbestimmen wollen, um ihren Heimatort voran zu bringen, ist die Liste 1 der CDU mit Mitgliedern der CDU und der Bürgervereinigung (BV) besetzt. Aus Unterkirnach kandidiert Bürgermeister Andreas Braun auf der Kreistagliste der CDU.

Klafki zeigt Präsentation

Michael Klafki befand sich mit der Präsentation der zahlreichen Powerpoint-Folien zum aktuellen Geschehen in der CDU und der Gemeinde Unterkirnach in seinem pädagogischen Element.

Flyer bekommt QR-Code

Eigene Initiativen des Ortsverbands waren seinem Bericht zufolge beispielsweise der Besuch der CDU-Versammlungen im Kreis. Mit Zeitungsausschnitten belegte Klafki die im Vorstand geleisteten Aufgaben. Auch vom Besuch des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei wurde berichtet. Dass der Flyer zur Gemeinderatswahl mit einem QR-Code versehen ist, hat den Grund, dass jeder, der den Code mit dem Smartphone scannt, sofort mit der Rubrik „Politik“ auf Unterkirnachs Internetseite verbunden wird.

Mitglieder stellen Wahlplakate auf

Das Aufstellen der Wahlplakate war in den zurückliegenden Wochen die Aufgabe mehrerer Mitglieder. Bemängelt wurde, dass der örtliche Schaukasten undicht ist. Darin befindliche Hinweise werden regelmäßig bei Regen durchnässt und sind nicht schön anzusehen, berichtete Michael Klafki.

Ehrung für Bernhard Kuberczyk

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Aus der Hand von Michael Klafki und Susanne Ciampa konnte Bernhard Kuberczyk mit Urkunde und einem Präsent für 20-jährige Mitgliedschaft in der Unterkirnacher CDU geehrt werden.

Unter den Gästen befand sich mit Tanja Hall auch die CDU-Kreisgeschäftsführerin. Sie richtete Grußworte aus und beglückwünschte die Mitglieder zu den geleisteten Aufgaben.

Marianne Rahn neue Vize-Vorsitzende

Bürgermeister Andreas Braun übernahm die Entlastung, nicht ohne auf das bürgerschaftliche Engagement hinzuweisen, das der Ortsverband leiste. Routiniert übernahm der Bürgermeister die Wahlleitung. Mit Michael Klafki wurde der bisherige Vorsitzende wiedergewählt. Marianne Rahn ist neue stellvertretende Vorsitzende. Rolf Weißer bleibt weiterhin Schatzmeister und Hans-Christian Sontag wird neuer Schriftführer.

Unterkirnach CDU und Bürgervereinigung treten in Unterkirnach wieder mit einer Liste an Das könnte Sie auch interessieren

Der bisherige kommissarische Medienbeauftragte, Gerhard Graf, wird ins Amt gewählt. Als Mitgliederbeauftragter übernimmt Michael Klafki eine Doppelrolle innerhalb des CDU-Gemeindeverbandes ein. Zu Beisitzern gewählt werden Anette Storz, Andreas Storz, Susanne Ciampa und Wolfgang Rahn. Die Kasse prüfen Bernhard Kuberczyk und Simone Weißer.