Im Baugebiet Sommerberg II in Unterkirnach erfolgte jetzt der erste offizielle Spatenstich. Bis zum Jahresende werden auf dem knapp 1,9 Hektar umfassenden Gelände 20 Wohngrundstücke erschlossen.

Neues vom Wurstbauernwald

Die Geschichte des Unterkirnacher Sommerbergs hält Bemerkenswertes bereit. In das Eigentum der Gemeinde gelangte das Areal schon früh. Kurz nach seinem Amtsantritt gelang es dem damaligen Bürgermeister Siegfried Baumann, das Gelände am Sommerberg vom sogenannten Wurstbauern zu kaufen. Noch heute heißt die Fläche im Volksmund deshalb "Wurstbauernwald". 800 000 Mark bezahlte die Gemeinde damals für die große Fläche, die vom Tal bis hinauf zum heutigen Baugebiet Sommerberg zwei reicht. Ein erster Bebauungsplan des Gebiets Sommerberg stammt aus dem Jahr 1969. Er umfasste zunächst Pläne für den Eichhaldeweg, den Fohrenweg und einen Teil des Panoramawegs, also für den westlichen Teil des Sommerbergs. Bauplätze waren damals wie heute rar. Im Laufe der Zeit gab es mehrere Änderungen und vor allem Ergänzungen dieses Bebauungsplans Sommerberg. So wurde das Plangebiet zum Beispiel erweitert als später oberhalb der bestehenden Wohnbebauung die Hapimaganlage gebaut wurde. Über die Jahre wurde es dann hinsichtlich Bautätigkeiten ruhig am Sommerberg. Mehrere Pläne platzten. (put)