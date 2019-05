Viele Wochen im Winter galt es für die Unterkirnacher Tauzieher Kraft und Kondition zu trainieren. Jetzt starten die Wettkämpfe – und auch Laien dürfen bei einem Grümpel-Turnier zum Tau greifen.

Das Grümpelturnier

Das Grümpelturnier findet am Samstag, 27. Juli, beim Stockwald-Fest der Kieschtockzunft Unterkirnach (Stockwald 8, Unterkirnach) statt. Beginn des Turniers ist um 18 Uhr, Treffpunkt zum Wiegen ab 17 Uhr. Jedes Team muss aus mindestens sechs Personen bestehen, die gemeinsam maximal 540 Kilogramm auf die Wage bringen. Die Startgebühr pro Team beträgt 15 Euro. Bei den Preisen wird kein Team leer ausgehen. Für die Plätze eins bis drei gibt es als Preis ein Bierfässle. Anmeldung erfolgt ab sofort bei Jürgen Weißer unter der Telefonnummer (0172) 9 97 95 01 oder per Mail an schreinerei@wz-holz.de. (put)