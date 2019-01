Bürgermeister Andreas Braun ist derzeit dabei, den laufenden Pachtvertrag mit der Firma Aral Burger aus Trossingen vorzeitig um weitere fünf Jahre bis zum Jahr 2026 zu verlängern. So soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Braun trifft sich in der kommenden Woche mit Firmenvertretern von Aral Burger, die die von vielen Bürgern rege frequentierte Tankstelle betreibt. Er sei, so der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, guter Dinge, dass die Tankstation auch weiterhin Bestand hat.

