von Cornelia Putschbach

Viel Beifall gab es an Christi Himmelfahrt für die Premiere der beiden im Jubiläumsjahr der Gemeinde neu aufgelegten Führungen in Unterkirnach. „Müllers Mehl“ und „Bauers Korn“ heißen die beiden Angebote, die künftig Besucher und natürlich auch Einheimische in die Herkunft und Funktion der Mühle sowie die Geschichte der Gemeinde Unterkirnach einführen.

Weiter geht es durch Unterkirnach zum früheren Standort des Roggenbacher Hofs. Allen voran schreitet Henry Greif als Bauer Johannes.

Bevor sich Roland Dufner als Müller Johannes (Bildmitte) an die Arbeit machen kann, muss Armin Weißer (links) mit anpacken, um den Sack Korn vom Wagen von Bauer Joseph (rechts, Henry Greif) zu laden.

Grundlage der beiden Führungen ist ein von Barbara Krull geschriebenes Drehbuch. Es verbindet die Fakten in sehr ansprechender Weise mit der Geschichte von Bauer Joseph und Müller Johannes, die in Unterkirnach leben. Dargestellt werden die Figuren von Roland Dufner, Henry Greif und Klaus Richter in wechselnder Besetzung. Bei der Premiere unterstützte außerdem Silke Richter die Gruppe als Bäckerin der im Anschluss servierten Dünne.

Am früheren Standort des Roggenbacher Hofs berichtet Henry Greif (rechts) von den ersten Jahren Unterkirnachs. Zur Veransschaulichung hat er ein Bild des Rogenbacher Hofs und der Urkunde mit der ersten Erwähung der Gemeinde mitgebracht. Teilnehmer der Führung dürfen assistieren.

Wer an den Führungen teilnimmt, bleibt keineswegs nur passiver Zuschauer. Die Akteure verstehen es gekonnt, ihre Zuschauer in die Führungen mit einzubeziehen. So galt es am Donnerstag zum Beispiel für Armin Weißer, mal eben einen schweren Sack Korn an den Müller auszuhändigen. Silke Muller, Birgit Kodet und Susanne Ciampa durften an historischer Stelle ein Bild des Roggenbacher Hofs und der Urkunde von Unterkirnachs erstmaliger Erwähnung halten und Bürgermeister Andreas Braun bekam die Aufgabe, den schweren Karren von Bauer Joseph durch den Ort zu schieben. Viel Gelächter gab es anschließend, als die Funktionsweise eines Orchestrions mittels Glasflaschenorchester demonstriert wurde, sowie beim Happy End in der Geschichte um den Bauern und den Müller mit Liesel und Anna.

Vor der Kirnachmühle verfolgen die Teilnehmer der Premiere das Geplänkel von Müller Johannes (Roland Dufner) und Bauer Joseph (Henry Greif) „ums Liesele“.

Doch der Reihe nach: Beide Führungen, die ideal miteinander verbunden werden können, umfassen rund 45 Minuten. Am Donnerstag machte Roland Dufner den Auftakt in der Kirnachmühle mit „Müllers Mehl“. Früher klapperten in der Gemeinde über 20 Mühlen. Sie verschwanden im Laufe der Jahre nach und nach. Die Kirnachmühle, die ursprünglich in Todtmoos stand, wurde von der Gemeinde erworben, in den 1990er-Jahren saniert und wieder aufgebaut. Heute erfahren die Besucher hier, wie aufwändig es früher war, Getreide zu mahlen.

In der Kirnachmühle erklärt Roland Dufner als Müller Johannes die Funktionsweise der alten Mühle.

Bürgermeister Andreas Braun darf zupacken. Während sich Henry Greif als Bauer Johannes einen Aprfel gönnt, muss der Bürgermeister beim Gang durch den Ort dessen Wagen schieben.

Im zweiten Teil der beiden Führungen, der Ortsführung mit dem Namen „Bauers Korn“, führt Bauer Joseph die Besucher zu historischen Gebäuden und Stätten. So erfahren die Zuhörer, wo früher der Roggenbachhof mit seiner ersten Unterkirnacher Kapelle stand, sie hören die Geschichte der Unterkirnacher Fasnet und lernen, dass die Jakobuskirche tatsächlich die dritte Kirche Unterkirnachs ist. Ihre Vorgängerin wurde 1715 erbaut und bald darauf als zu klein wieder abgerissen. Letzter Stopp des Rundweges ist an der alten Schule mit dem Orchestrionmuseum.

Vor der Jakobuskirche berichtet Henry Greif, dass an gleicher Stelle schon mal eine Kirche stand, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgerissen wurde.

Nach Abschluss des Rundgangs an der Mühle herrschte bei den Teilnehmern der Premiere Einigkeit: Die geschauspielerten Führungen sind eine gelungene Aktion. So macht es Spaß, viel Interessantes über Mühle und Gemeinde zu erfahren.

Glückliches Ende des Ortsrundgangs“Bauers Korn“: Anna (links, Susanne Ciampa) und das Liesele (dritte von links, Silke Muller) werden in die Handlung mit einbezogen und schauspielern mit Henry Greif und Roland Dufner.