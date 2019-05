Meinung vor 23 Stunden

Quirlige Gemeinde, aktiver Schultes: Die Lokalpolitik in Unterkirnach funktioniert

Es ist ein Glücksfall, dass die Kommunalpolitik in Unterkirnach in der Krise so reibungslos funktioniert. Auch das Engagement von Bürgermeister Andreas Braun ist keine Selbstverständlichkeit.