von Cornelia Putschbach

Bürgermeister Andreas Braun sagt von diesem zweiten Abend, es sei ein "konstruktiver und interessanter Abend mit gutem Austausch und intensiver Diskussion gewesen". Im Grundsatz, so der Bürgermeister über die nichtöffentliche Veranstaltung weiter, seien sich alle Gastgeber einig, dass das Hallenbad für ihre Gäste absolut notwendig sei. Die Gastgeber seien sich zwar durchaus bewusst, dass nur wenige ihrer Gäste tatsächlich das Bad nutzen, sie sehen es aber ebenso wie die Spielscheune als Werbebotschafter Unterkirnachs. Für eine mögliche Alternative anstelle des Hallenbads, hatten die Gastgeber nur sehr wenige Vorschläge, so der Bürgermeister. Bereitschaft bestehe bei den Gastgebern hinsichtlich einer Kostenbeteiligung. Allerdings nur dann, wenn auch die weitere Bevölkerung an den Kosten beteiligt würde, so dass ganzheitlich eine Einnahmenverbesserung erzielt werden würde.

220 000 Euro Verlust bis 2022

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke: Am Dienstag verabschiedete der Gemeinderat Unterkirnachs einstimmig den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke für das laufende Jahr. Er wurde durch das Gremium bereits im Dezember vorberaten und beinhaltet sowohl die Gewinn- und Verlustrechnung für die Wasserversorgung als auch für das Hallenbad. Im Ergebnis wurde in Abänderung des ersten Entwurfs insbesondere der Verlustausgleich für das Hallenbad auf 150 000 Euro reduziert, weil aus den Vorjahren ein Deckungsmittelüberhang von 305 000 Euro und Abschreibungen in Höhe von 55 500 Euro verrechnet werden können. Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Bad einen Verlust von durchschnittlich rund 220 000 Euro für die Jahre 2020 bis 2022 vor. Außerdem berücksichtigte Rechnungsamtsleiter Lutz Kuntz um 2000 Euro höhere Einnahmen aus Eintrittsgeldern für das Bad, weil die durchschnittliche Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen ist. Aktuell kommen durchschnittlich 49,7 Besucher ins Aqualino. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren dies 45,8 pro Öffnungstag.

Am Donnerstag, 9. Mai, soll es einen dritten Bürgerdialog zum Aqualino geben. Zu diesem Abend, für den der Veranstaltungsort und die Zeit noch nicht festgelegt sind, werden dann alle Bürger eingeladen. Bis dahin möchte Andreas Braun auch die Kosten eines möglichen Rückbau des Bades vorliegen haben. Anschließend, so Braun, werde man die Diskussionsergebnisse "erstmal bis zum Herbst sacken lassen".