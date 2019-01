Wenn nachts die Sterne vom klaren Himmel funkeln und der Schnee im Scheinwerferlicht des Autos glitzert, könnte im mollig warmen Auto schon fast ein bisschen Gemütlichkeit aufkommen. Wenn da nicht der Blick auf das Thermometer im Armaturenbrett wäre. Denn auf der Fahrt aus dem moderat kühlen Villingen hinaus, an der Romäusquelle vorbei und flink um die Kurven bei Maria Tann gewedelt sinkt das Quecksilber in überraschende Tiefen. Und während die Wetter-App auf dem Smartphone nur minus zwei Grad Celsius anzeigt sind es im Kirnachtal knackig-kalte minus zwölf. Nun sind wir Schwarzwälder ja an Kälte einiges gewohnt. Dass der Wert aber ganze zehn Grad von der offiziell gemessenen Temperatur abweicht – das ist schon ungewöhnlich. Was übrigens die Skifahrer und Snowboarder am Schlossberg nicht beeindruckt hat: Sie haben auch am Dienstagabend fröhlich ihre Flutlichtrunden gedreht.