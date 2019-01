von Cornelia Putschbach

Wie groß ist das konkrete Interesse von Unterkirnacher Eltern an einem Naturkindergarten in der Gemeinde? Die Initiatoren der Gründungsinitiative des Naturkindergartens wollten jetzt eine Antwort auf diese Frage. Deshalb wird in diesen Tagen an alle Unterkirnacher Haushalte ein Fragebogen verteilt. Mit dem Ergebnis soll es Klarheit geben, wie groß das Interesse in der Gemeinde tatsächlich ist.

Federführend bei der Gründung des Naturkindergartens sind Leonie Wimmer, Carina Schneider und Patrick Neugart. Sie haben in den vergangenen Monaten an der Gründung eines Naturkindergartens in Unterkirnach gearbeitet. Die Aufgabenstellungen, die mit der Gründung eines solchen Kindergartens verbunden sind, sind vielfältig und es gilt bei den Gründungsvorbereitungen viele verschiedene Probleme und Fragestellungen zu lösen.

Trägerschaft: Von Beginn an war die Gründung eines Vereins als Träger des Naturkindergartens vorgesehen. Im September musste die Vereinsgründung kurzfristig verschoben werden, weil aufgrund von Belangen des Registergerichts die Änderung des Satzungsentwurfs notwendig war. Nach wie vor steht diese Vereinsgründung im Fokus der Initiatoren. Allerdings werden auch immer noch Alternativen geprüft.

