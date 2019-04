von Cornelia Putschbach

Positive Nachrichten zur Entwicklung der Gästeentwicklung Unterkirnachs hatte die Leiterin der Touristinformation, Sabine Bader, bei der Vorlage des Geschäftsberichts 2018 für den Gemeinderat parat. Sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Übernachtungszahlen kann die Gemeinde ein Plus verbuchen.

Erstmals seit einigen Jahren stieg die Bettenkapazität Unterkirnachs wieder leicht an. Vier Betten mehr als im Vorjahr und damit 616 kann Sabine Bader unterm Strich verzeichnen. Die Zahl der Gästeankünfte stieg von rund 13 700 auf rund 14 900. Die Übernachtungen stiegen von 90 700 auf 97 000. Knapp die Hälfte davon entfällt auf die Hapimag-Anlage. Als sehr positiv wertet Sabine Bader die Zunahme an hochklassifizierten Ferienwohnungen im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich.

Diskussionen um Messebesuch

Ein Thema sei die Beteiligung Unterkirnachs an der Tourismusmesse CMT in Stuttgart, griff Sabine Bader Bedenken aus den Reihen des Gemeinderates auf. Fraglich sei, welchen Nutzen die Messe Unterkirnach im Internetzeitalter überhaupt bringe. Leider lasse sich das nicht in absoluten Zahlen messen. Letztlich sei die Messe aber eine wichtige Kommunikationsplattform. Die CMT zählte in diesem Jahr rund 265 000 Besucher, von denen viele die typischen Klientel der Unterkirnacher Gastgeber darstellen. Die Kosten der Messe reduziere man durch eine Kooperation mit Vöhrenbach.

Mühlenführung als kurzes Schauspiel

Neuerungen wird es bei den Mühlenführungen geben. Sie werden künftig in Form eines kurzen Schauspiels gestaltet. Außerdem werden am 1. Mai zwei neue zertifizierte Wanderwege eingeweiht und auch die Unterkirnacher Wanderkarte soll neu aufgelegt werden.

Kommt ein Tourismus-Ausschuss?

Ob künftig Tourismusfragen vermehrt im Gemeinderat oder in einem wieder neu zu besetzenden Ausschuss diskutiert werden, müsse man sehen, sagte Bürgermeister Andreas Braun. Wichtig für eine Entscheidung sei, ob im neuen Gemeinderat Gastgeber vertreten seien oder nicht. Gemeinderat Michael Klafki legte allerdings Wert darauf, dass auch ein gewisser Menschenverstand reiche, "um sich zum Thema Tourismus eine Meinung zu bilden".