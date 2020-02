Unterkirnach vor 2 Stunden

Großes Interesse an der Zukunft des Aqualino: Unterkirnacher Gemeinderatssitzung wird in Schlossberghalle verlegt

Muss das Hallenbad Aqualino geschlossen werden? Das öffentliche Interesse am Fortbestand des Hallenbades ist groß. Deshalb wurde die Gemeinderatssitzung, die am Dienstag, 18. Februar, stattfindet, kurzerhand in die Schlossberghalle verlegt.