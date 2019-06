von Lea Spormann

Sehr stark startet das Jahr 2019 für den Lauftreff Unterkirnach, berichtet der Erste Vorstand Meinrad Beha beim Pressegespräch mit dem SÜDKURIER. „Unser Nachwuchstalent Felix Davidson hat mit Bronze seine erste Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft geholt“, berichtet er. Damit ist der gute Ruf des Lauftreffs erstmal wieder gesichert, wie auch schon viele Jahre zuvor.

„Mittlerweile hat unser Verein 195 Mitglieder und in diesem Jahr kamen bereits schon wieder sieben neue Leute dazu“, sagt Meinrad Beha. Von diesen 195 Mitgliedern sind rund 25 Kinder, die donnerstags regelmäßig im Schülertraining trainiert werden. Zu diesem Training kommen die Kinder von 5 bis 15 Jahren. „Mit unserem Nachwuchs hatten wir noch nie Probleme, da alle gerne zum Sieger Team gehören wollen, dadurch kommt bei uns immer wieder neuer Nachschub“,sagt Beha.

Beim Dorffest im Juli wird es wieder einen Bambinilauf geben. | Bild: Lea Spormann

Natürlich hätten auch sie schon gute Läufer an andere Vereine, wie zum Beispiel den Fußballverein verloren, aber das sei ganz normal bei dem großen Angebot heutzutage. Derzeit hat der Lauftreff zwei Trainerinnen und einen Trainingsleiter. In diesem Jahr veranstaltet der Lauftreff auch ein Trainingslager, welches im Juni stattfinden soll. Hierzu sind alle Mitglieder eingeladen. Drei Tage lang wird der Verein nach Luzern in die Schweiz fahren, um die Gemeinschaft zu stärken. Programmtechnisch werden die Mitglieder natürlich Einiges rund ums Laufen erleben, wie zum Beispiel eine längere Wanderung und Ähnliches.

Beim Unterkirnacher Lauftreff steht die Gemeinschaft und das gemeinsame Sporttreiben im Mittelpunkt. | Bild: Lea Spormann

Außerdem beteiligt sich der Lauftreff dieses Jahr natürlich auch am 775-Jahre-Jubiläum von Unterkirnach. „Wir werden beim Jubiläum einen Bambinilauf in der Innenstadt veranstalten“, berichtet der Vorstand. Zusätzlich stehen natürlich wieder viele Wettbewerbe an. Auch ein Erlebnislauf wird dieses Jahr wieder geplant werden, wohin dieser diesmal geht, steht aber noch nicht fest.

Auch bei der Kasse lässt sich im Verein nicht klagen. In der Jahreshauptversammlung wurde am 31. Dezember 2018 ein Guthaben von 24 543 Euro vermerkt, rund 3000 Euro mehr als 2017. Das vergangene Jahr war allerdings auch ein sehr gutes Jahr für den Lauftreff, hier konnten sie 20 Medaillen errungen werden. Durchweg kann Meinrad Beha derzeit nur Positives vermerken. „Ich denke, die Gemeinschaft ist das A und O. Dann macht es auch Spaß und die Leute kommen immer wieder gerne zu uns.“