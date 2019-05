Gaby Hauser hat sich für den 85. Geburtstag ihrer Mutter eine besondere Überraschung einfallen lassen. Die in Berlin lebende geborene Unterkirnacherin reiste aus der Hauptstadt in den Schwarzwald – mit dem Motorroller.

Der geeignete Anlass

Nachdem das vergangene Jahr für die ganze Familie gezeichnet war von schweren Krankheiten einzelner Familienmitglieder, nahm sich Gaby Hauser vor, einen alten Traum zu verwirklichen. „Es war immer ein Traum von mir, die Strecke von Berlin nach Unterkirnach mit dem Motorroller zurückzulegen.“ Der 85. Geburtstag ihrer Mutter Anna schien hierfür der geeignete Anlass zu sein.

In drei Etappen

Am vergangenen Sonntag, der gleichzeitig Muttertag war, setzte sich Gaby Hauser bei sonnigem Wetter auf den Roller und fuhr los. In drei Etappen und meist über Landstraßen. Nur zwischendurch nutzte sie kurzzeitig die Autobahn. Auf ihrer knapp 900 Kilometer langen Route haben Gaby Hauser dabei nicht nur eine aufziehende Erkältung, sondern auch die Tücken des Navigationsgerätes zu schaffen gemacht, das zu Beginn der Reise offensichtlich falsch eingestellt war und nicht den optimalsten Routenverlauf anzeigte. Doch die taffe Bikerin, die ebenso wie ihr Mann auch gerne Motorrad fährt, überwand auch diese Hindernisse.

Tochter unterm Helm

Am Dienstagnachmittag, als die Geburtstagsparty in Unterkirnach bereits im Gange war, rollte Gaby Hauser in den Hof. „Ich habe gehört, wie jemand zu meiner Mutter sagte, dass da jemand mit einem Motorroller im Hof stehe. Meine Mutter meinte nur, sie kenne niemanden mit einem solchen Fahrzeug.“ Umso größer waren die Überraschung und die Freude, als die Fahrerin den Helm abnahm und die eigene Tochter zum Vorschein kam.

Mit dem Flitzer vors KaDeWe

Gaby Hauser ist bekennender Fan des Motorrollers. „Im dichten Berliner Straßenverkehr ist das das Verkehrsmittel der Wahl“, sagt sie. Mit dem flotten Flitzer kann sie sogar bis direkt vors Nobelkaufhaus KaDeWe fahren und muss dafür noch nicht einmal Parkgebühren berappen. Sie beschreibt den Straßenverkehr in der Hauptstadt als katastrophal. „Die Straßen sind permanent verstopft, wir haben hohe Feinstaubbelastung.“ Auch die U-Bahnen seien meist hoffnungslos überfüllt, erzählt die gebürtige Unterkirnacherin.

Immer beliebter

Ein klein wenig sieht sie sich auch als Pionierin in Sachen Motorroller. Während sie das wendige Zweirad seit vielen Jahren nutzt, scheinen immer mehr Berliner auf dieses Fortbewegungsmittel umzusteigen. Am Samstag will sich Gaby Hauser sich wieder auf den Rückweg nach Berlin machen. „Aber dann geht‘s schneller, ich hab das Navigationsgerät jetzt richtig programmiert.“