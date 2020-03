Bei ihrer Jahreshauptversammlung ließen die Kirnacher Landfrauen die vergangenen drei Jahre noch einmal Revue passieren. Franka Braun wurde zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Ein buntes Programm

Im Jahr 2017 fand der Vortrag „Gesund durch die kalte Jahreszeit“ mit Herta Potschaske statt. Inhalt des Vortrags war, wie mit einfachen Mitteln das Immunsystem gestärkt werden kann. Im Rahmen der Ausstellung „Schaufenster der Vereine“ präsentierten sich die Landfrauen in der Schlossberghalle. Roland Dufner gab einen Einblick in die Orchestriongeschichte mit der Vorführung der Geräte. 2018 fand ein Referat zum Thema „Was gehört in die Hausapotheke“ statt. Im Frühjahr folgte eine Lehrfahrt zur Landesgartenschau in Lahr. Das alljährliche Holunderblütenfest, das Gartencafé und das Zwiebelkuchenfest ziehen sich wie ein roter Faden durch den jährlichen Veranstaltungsreigen auf dem Mühlenplatz. Mit den Handarbeitsabenden in der Winterzeit im Hubert-Buhl-Stüble wurde das Jahr beendet. Neu eingeführt wurde der alle zwei Monate stattfindende Stammtisch der Landfrauen.

700 Euro für die Roggenbachschule

Ein Vortrag von Benjamin Stauber von der Sozialstation Unterkirnach über häusliche Pflege bildete 2019 den Auftakt. Die Lehrfahrt ins Bienenmuseum im Münstertal stellt sich als „hoch interessant“ heraus. Mit einem „leckeren Eintopf zur Landschaftsputzede“ wartete Franka Braun auf. Zum Dorfjubiläumsfest vom 12. bis 15. Juli 2019 haben die Kirnacher Landfrauen mit dem Frauenkreis und einigen Frauen und Männern der St. Jakobus-Kirche die Bewirtung der Gäste übernommen. Der Erlös von 700 Euro wurde nun an den Förderverein der Roggenbachschule übergeben.

Das Wahlergebnis

Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzende Rita Weisser, Vize-Vorsitzende Franka Braun, Beisitzerinnen Steffi Schreiner für Franka Braun, Lore Brinkmann, Carin Burkhart. Kassenprüferinnen Birgit Beha und Heike Andreas.