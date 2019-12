von Cornelia Putschbach

Das Baugebiet Sommerberg II in Unterkirnach macht Fortschritte. In der Sitzung des Gemeinderates wurden nun erste Bauanträge für Einfamilienhäuser auf dem Areal genehmigt. Im März diesen Jahres hatte der Gemeinderat die Vergaberichtlinien für die Bauplätze beschlossen. Im Mai konnten die Interessenten ihre Bewerbungen einreichen, im Juni erfolgte die Vergabe der Grundstücke und im Juli beziehungsweise August der Abschluss der ersten Kaufverträge. Mittlerweile sind die Erschließungsarbeiten im Rahmen des ursprünglich vorgesehenen Zeitplans abgeschlossen. Lediglich die Tragdeckschicht für die Fahrbahn kann aus Witterungsgründen erst im Frühjahr aufgebracht werden. Dies gilt auch für die Straße „Am Wald„. Aktuell dort noch vorhandene hohe Bordsteinkanten werden mit der neuen Deckschicht verschwinden, erläuterte Bürgermeister Andreas Braun jetzt auf Nachfrage aus dem Gemeinderat.

175 Euro pro Quadratmeter

Für die 17 Bauplätze für Einfamilienhäuser auf dem 1,9 Hektar umfassenden Gelände am Sommerberg II gingen bei der Gemeinde Unterkirnach zunächst 16 konkrete Bewerbungen ein. Der Quadratmeter wurde zum Preis von 175 Euro angeboten. 26 Bewerber hatten sich zuvor unverbindlich auf eine Liste eintragen lassen. Entsprechend der Reihenfolge der nach den Vergaberichtlinien erzielten Punkte konnten die ersten vier Bewerber ihren Wunschbauplatz erhalten, berichtete Bürgermeister Andreas Braun. Von den weiteren Bewerbungen zogen fünf ihre Anfrage wieder zurück. Den anderen wurden die übrigen Plätze angeboten. Außerdem gingen seit Juni weitere 15 Bewerbungen von Interessenten bei der Gemeinde ein.

18 Wohneinheiten entstehen

Aktuell sind von den 17 Bauplätzen für Einfamilienhäuser sechs verkauft. Für drei weitere ist ein Notartermin im Januar vereinbart. Auf einem der Bauplätze für ein Einfamilienhaus werden zwei Doppelhäuser gebaut, so dass nun 18 Wohneinheiten entstehen werden. Zu den Einfamilienhäusern gibt es am Sommerberg II entlang der Straße „Am Wald„ Platz für drei Mehrfamilienhäuser. Eine Kaufinteressentin und drei potenzielle Bauträger hätten sich bei der Gemeinde gemeldet, so Andreas Braun. Eine Entscheidung, wer hier zum Zuge kommt, soll im Frühjahr fallen.