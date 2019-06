von Cornelia Putschbach

Wenn im Juli das große Fest „775 Jahre Unterkirnach„ gefeiert wird, dann ist das insbesondere dank etlicher Sponsoren im jetzt geplanten Umfang möglich. Über 30 Unternehmen unterstützen das Fest finanziell. Darüber hinaus dürfen die Organisatoren des Festes zahlreiche weitere Sach- und Geldspenden entgegen nehmen. Rund 500 Gewinne sollen bei der Tombola auf die Teilnehmer warten, kündigt Susanne Ciampa, eine der Organisatorinnen, an. 400 Preise liegen bereits bereit. Weitere 100 will das Team noch zusammen tragen.

Wer nicht backen will, darf verkaufen

Für eine ganz andere Art von Spenden für das Fest zeichnen die Kirnacher Landfrauen gemeinsam mit dem ökumenischen Frauenkreis verantwortlich. Sie organisieren den Kuchenverkauf. Rund 250 Kuchen werden während der vier Festtage vom 12. bis 15. Juli benötigt, sagt Franka Braun. Eine solche Menge an Kuchen bedarf einer besonderen Organisation. Wer einen Kuchen für das Fest beitragen möchte, sollte sich in die ab Mittwoch, 5. Juni, in der Touristinformation ausliegenden Listen eintragen. Dort könnten auch die Vordrucke für die notwendigen Zutatenlisten und die Kuchenkartons abgeholt werden, in denen die Kuchen dann zum Fest gebracht werden müssen. Die Touristinformation ist von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Mit einem Augenzwinkern weisen die Organisatoren außerdem darauf hin, dass diejenigen, die ihr Talent nicht im Backen eines Kuchens sehen, den Landfrauen und dem Frauenkreis gerne auch beim Verkauf der süßen Leckereien helfen dürfen. Ansprechpartner für Rückfragen zu Kuchenspenden und zur Mithilfe ist Franka Braun. Sie ist unter der Telefonnummer 07721/9166655 erreichbar.

Anpacken beim Zeltaufbau

Bereits am Wochenende vor dem großen Fest startet der Zeltaufbau. Am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli, sind weitere helfende Hände, die der Zeltverleihfirma und dem Zeltmeister beim Aufbau helfen, gerne gesehen. Das Einrichten des Zeltes beginnt dann am Mittwoch, 10. Juli. Auch hierfür wird bis Freitag jede mögliche Hilfe benötigt, sagt Susanne Ciampa.

Dorfrocker-Karten im Vorverkauf

Bereits auf Hochtouren läuft auch der Vorverkauf für den Auftritt der Dorfrocker am Freitag, 12. Juli. Von den zur Verfügung stehenden 1500 Eintrittskarten ist bereits die Hälfte verkauft. Ticketanfragen können über einen Link auf der Homepage der Gemeinde Unterkirnach erfolgen. Außerdem können Eintrittskarten im Vorverkauf bei der Touristinformation im Rathaus sowie im Nahkauf Unterkirnach erworben werden.

Parkplätze und Bustransfer

Ebenfalls auf den Internetseiten zum großen Fest auf der Homepage der Gemeinde stehen jetzt der Fahrplan für die Shuttlebusse sowie der Parkplatzplan zur Verfügung. Drei eigens eingerichtete Buslinien werden das ganze Wochenende über für die Gäste des Festes das Umland mit Unterkirnach verbinden.