von Cornelia Putschbach

Der diesjährige Haushalt von Unterkirnach wird Geschichte schreiben, war sich Bürgermeister Andreas Braun in der Sitzung des Gemeinderates sicher. Er spielte auf das gerade begonnene neue Jahrzehnt und insbesondere auf das neue System, die Doppik an, mit dem der Haushalt erstmals aufgestellt werden musste. Auch dass dieser Haushalt außerdem für den Fortbestand des Hallenbads Aqualino entscheidend sein könnte, zeichnete sich bereits jetzt deutlich ab.

Aufwändige Vorarbeiten nötig

Der Entwurf, den der Bürgermeister und der Kämmerer Lutz Kunz dem Gemeinderat vorlegten, hatte aufgrund neuer rechtlicher Rahmenbedingungen vor allem im Rechnungsamt der Gemeinde einiges an Vorarbeit bedurft. Deshalb erfolgte die Vorlage auch deutlich später als bislang gewohnt.

325 000 Euro Defizit im Etat

Am Ende dieser intensiven Vorarbeit steht nun eine Zahl, die Andreas Braun ausgesprochen kritisch sieht. Der Entwurf des Haushalts geht von einem Defizit in Höhe von 325 000 Euro für dieses Jahr aus. Im kommenden Jahr kann dann voraussichtlich nochmals ein Plus von rund 196 000 Euro verbucht werden bevor in den beiden weiteren Folgejahren jeweils mit einem Defizit von über 1,3 Millionen Euro gerechnet wird.

Neue Rechenmethode legt Ressourcenschwund offen

Was sind die Grundlagen dieser Zahlen? Wesentliche Neuerung ist, dass nun ressourcenabhängig gearbeitet wird. Das bedeutet, dass auch eine Gemeinde – so wie Wirtschaftsunternehmen – für einen ausgeglichenen Haushalt Abschreibungen berücksichtigen muss. Stark vereinfacht gesagt, sollen diese den Wertverlust von Objekten wiederspiegeln. Für Unterkirnach betragen sie im laufenden Jahr rund 320 000 Euro, erläutert Lutz Kunz.

Außerdem ändert sich die Struktur des Haushalts. Wo bislang von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt die Rede war, gibt es jetzt als Kernstück des Haushalts einen Ergebnis- und zudem einen Finanzhaushalt. Bei der Berechnung des Haushalts für dieses Jahr geht die Gemeinde von investiven Einnahmen in Höhe von 1,4 Millionen Euro und minimal höheren investiven Ausgaben aus. So sollen zum Beispiel Grundstücke im Wert von 930 000 Euro veräußert werden. Das ist Wohnbaufläche am Sommerberg und Gewerbefläche im Abendgrund.

Komplett ins Jahr 2020 fällt mit Ausgaben von 186 000 Euro die Abrechnung des Ausbaus der Straße am Wald. Für die Einrichtung eines kommunalen Kindergartens rechnet die Gemeinde mit einer ersten Rate von 100 000 Euro. Im Außenbereich sollen Wege für rund 95 000 Euro ausgebaut werden. Für das Jahr 2021 rechnet man schon jetzt mit hohen Ausgaben für die Sanierung der Roggenbachschule, weiteren 400 000 Euro für die Einrichtung eines kommunalen Kindergartens und 300 000 Euro für den Ausbau der Breitbandverkabelung.