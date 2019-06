von Lea Spormann

Tischtennis ist ein Sport, der den Mannschafts- und Einzelsport vereint, schwärmt Günther Otec, der Schriftführer des TTC Unterkirnach, von seiner Leidenschaft. Der Verein kann derzeit 59 Mitglieder verzeichnen. Davon sind 35 passive und 16 aktive Mitglieder. Hinzu kommen derzeit acht Jugendliche. Das ist dem Verein allerdings noch zu wenig.

Die Jugend macht dem Verein Sorgen

„Die Jugend macht uns vor allem Sorgen, wir wollen in Zukunft auch in unserem Umkreis mehr Jugendliche ansprechen, sodass wir bald eine aktive Jugendmannschaft melden können“, erklärt Otec. Davon träumt auch Jugendtrainer Peter Kessler, der seit zehn Jahren im Verein engagiert ist und dafür dieses Jahr auch ausgezeichnet wurde. „Wir werben einmal im Jahr auch mit dem Laien-Tischtennisturnier, wo sich die Leute den Sport einmal anschauen können“, sagt Günter Otec, der seit 41 Jahren Mitglied ist.

Neue Vereinskleidung und neue Farben

Dieses Jahr will der Verein sich allerdings auch darauf konzentrieren, neue Vereinskleidung anzuschaffen. Dafür gibt es auch bereits einen ersten Entwurf. „Unsere Trikots werden in Zukunft dann eher ins Grün beziehungsweise Blau gehen“, sagt Otec. Der Kassenstand beträgt derzeit 4610 Euro, was angesichts der niedrigen Jahresbeiträge von 36 Euro für aktive Mitglieder eine beachtliche Zahl ist. Jugendliche zahlen nur 12 Euro im Jahr. Derzeit kann der Verein auch eine Seniorenmannschaft und zwei Herrenmannschaften aufweisen.

Am Donnerstag ist Training

Geübt wird beim TTC immer donnerstags in der Schlossberghalle. Um 18 Uhr starten die Jugendlichen und um 19.30 Uhr übernehmen die Erwachsenen. „Im Training ist unser Ziel derzeit, vor allem in der Liga nicht abzusteigen und natürlich zu versuchen, nach oben zu kommen“, berichtet Otec.

Für dieses Jahr ist auch ein Vereinsausflug geplant, der wie jedes Jahr eine Überraschung ist. „Wir sind bereits Kanufahren gewesen oder auch Wandern. Mal sehen, was es dieses Jahr wird“, sagt Otec. Außerdem wird der Verein auch beim 775er-Jubiläum tatkräftig helfen. „Wir werden dort an den Ständen helfen. Ich werde beispielsweise am Weinstand bereitstehen“, erzählt Otec.