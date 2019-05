Unterkirnach (wm) Der Förderverein der Roggenbachschule hat zwar 155 Mitglieder, zur Jahreshauptversammlung gekommen ist aber nur ein verschwindend geringer Teil. Allein schon der Umfang der bewältigten Aufgaben hätte mehr Beachtung verdient gehabt. Mit Michael Klafki steht dem Verein ein überaus rühriger Mann vor. Dazu gehört bei ihm auch die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung, welche er mit 261 Powerpoint-Vorlagen inhaltlich untermauert hat. Klafkis lockere Art der Präsentation lässt dennoch aufhorchen, wenn er die Aktivitäten erklärt und aufzählt.

Das Wohl der Kinder haben sich die Mitglieder auf die Fahne geschrieben. Klafki berichtet von Experimenten in den Klassenzimmern die mit den Elementen Luft, Wasser, Feuer zu tun hatten. Auch die zahlreich durchgeführten Feste, gemeinsam mit dem Förderverein und der Roggenbachschule, deren finanzieller Erlös direkt in die anstehenden Aufgaben an der Schule eingebracht werden, sind ein wichtiger Beitrag. Den ehrenamtlichen Helfern spricht der Vorsitzende seinen Dank aus. Zahlreiche Vorhaben konnten nur mit der finanziellen Unterstützung des Fördervereins geleistet werden.

Nicht selbstverständlich sei auch die Hilfe der Mitglieder, die sich immer wieder ehrenamtlich einsetzen. Ihnen war der ausgesprochene Dank von Michael Klafki sicher. Wichtige Termine wie die Zugfahrt zu den Vogtsbauernhöfen oder das Sponsoring der Busfahrt zum Kreissporttag in Donaueschingen erklärte Klafki. Schatzmeisterin Ulrike Böhlefeld berichtet von einem Minusabschluss im zurückliegenden Jahr.

Als wichtige Anschaffung 2019 gilt die Großbildanlage in der Schule, die von Mitgliedern installiert wurde. Der Bildschirm ersetzt nun den Beamer der Schule. Bürgermeister Braun hob die vom Förderverein geleistete Aufgaben hervor. Aus dem Kreis des Vorstandes wurde nach zehn Jahren Beisitzerin Regina Müller-Weißer verabschiedet. Im Amt bestätigt wurden Andrea Blessing als zweite Vorsitzende, und die Beisitzer Martina Tancerdi, Michael Kopf und erstmals Edith Furtwängler und Nina Benz-Trieschmann.