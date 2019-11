von Cornelia Putschbach

Wenn am kommenden Wochenende die erste Kerze auf dem Adventskranz entzündet wird und es in vielen Küchen nach Weihnachtsbrötchen duftet, dann haben viele Teilnehmer an den Weihnachtsmärkten in Unterkirnach und in Mönchweiler eine lange Zeit der Vorbereitung hinter sich. Es wurde gebastelt und gebacken und in diesem Jahr erstmals auch musiziert.