von Cornelia Putschbach

Für die Wahlen zum Gemeinderat Unterkirnachs im Mai geht erwartungsgemäß eine weitere Liste an den Start. Am Donnerstagabend trafen sich zwölf interessierte Bewerber der Liste "Wir für Unterkirnach" in nichtöffentlicher Sitzung zur Nominierung. Gestern, am Freitag, stellten Birgit Kodet und Horst Belz in einem Pressegespräch die Liste vor. Am 12. März werden sich um 19.30 Uhr die Kandidaten im Fohrenhof öffentlich vorstellen.

Die Vorgeschichte: Schon bei der Auflösung der Freien Wähler war im vergangenen Jahr in Unterkirnach vielfach eine zweite Liste für die Kommunalwahl gefordert worden. Dass es eine solche Liste um Initiatorin Birgit Kodet tatsächlich geben könnte, war auch recht schnell klar. Im Juni hatten sich verschiedene Interessenten zu einem Stammtisch getroffen, um Möglichkeiten zu erörtern. Im November gab es einen gut besuchten öffentlichen Diskussionsabend mit Landtagsabgeordneter Martina Braun (Grüne) zum Thema "Frauen in die Politik.

Schwierige Kandidatensuche: Dennoch war es zunächst schwierig Kandidaten für eine Kandidatur zu gewinnen, berichten Birgit Kodet und Horst Belz. Umso näher die Nominierung und damit auch die Wahlen rückten, umso mehr sei die Zusammenstellung von Bewerbern aber "zum Selbstläufer" geworden. Zuletzt seien Bewerber sogar selber auf die Initiatoren zugekommen. Wichtig sei ihnen, so die Initiatoren, nur gewesen, dass sich die Kandidaten zu einer freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen.

Mehr Männer als Frauen: Letztendlich besteht die Liste "Wir für Unterkirnach" jetzt aus zwölf Bewerbern, vier Frauen und acht Männern. Gerne hätte man die Liste komplett paritätisch, also je zur Hälfte mit Frauen und Männern besetzt, sagen Birgit Kodet und Horst Belz. Zunächst sah es auch danach aus, als könnte dies klappen, doch zwei Frauen sagten kurz vor der Nominierung aus persönlichen Gründen wieder ab. Die Aufstellung der Liste sei bewusst nichtöffentlich erfolgt, sagen die beiden weiter. Man habe die Nominierung und die öffentliche Kandidatenvorstellung auf jeden Fall voneinander trennen wollen. Einstimmig beschlossen die Bewerber, bei der Nominierung abwechselnd jeweils eine Frau und einen Mann auf die Liste zu setzen. Innerhalb der Geschlechter entschied man sich ebenfalls einstimmig, die Reihenfolge der erklärten Bereitschaft zur Kandidatur als Listen-Reihenfolge anzusetzen.

Bunte Mischung: Der Rahmen des politischen Programms der Liste sei genau so vielfältig, wie die Kandidaten selber, freut sich Horst Belz. So sei auf der Liste eine bunte Mischung an Berufen, Alter, Familienstand und auch der bisherigen Zeitdauer des Wohnens in Unterkirnach vertreten. Das gebe auf die anstehenden Themen ganz vielfältige Blickwinkel und dass sei für eine gute kommunalpolitische Arbeit wichtig. Am 12. März werden sich deshalb im Fohrenhof nicht nur die Kandidaten vorstellen, sondern man möchte außerdem mit den Gästen zu den Themen Tourismus, Gewerbe, Ökologie und Landwirtschaft sowie Soziales ins Gespräch kommen. "Wir wollen wissen, was den Menschen unter den Nägeln brennt", sagt Birgit Kodet. Ein Ziel möchte die Liste künftig aber auf jeden Fall verfolgen: Transparenz politischer Entscheidungen und Bürgerbeteiligung müsse wachsen, sagen Horst Belz und Birgit Kodet auf Nachfrage.

Der Wahlkampf: Neben dem Abend des Kennenlernens plant die Liste "Wir für Unterkirnach", im Wahlkampf mit Infoständen und Flyern die Wähler anzusprechen. Dabei soll bei den Bürgern ein grundsätzliches Interesse an den Wahlen und der Kommunalpolitik geweckt werden.

Ob man sich an der im Rahmen der Nominierung von CDU und Bürgervereinigung überraschend vorgestellten Homepage zur Kommunalpolitik beteiligen wird, ist noch offen. Auf Plakatierung möchte man auf jeden Fall bewusst verzichten.