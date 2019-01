Was wird aus dem Aqualino? Die Frage nach der Zukunft des bei Einheimischen wie Touristen beliebten Hallenbades treibt derzeit auch die Gemeindeverwaltung in Unterkirnach um. Seit der Ankündigung der Firma Wahl, den Standort Unterkirnach zugunsten eines Neubaus im St. Georgener Stadtteil Peterzell aufzugeben, runzeln sich die Sorgenfalten auf den Stirnen im Rathaus. Denn mit Wahl verliert die Gemeinde den größten Gewerbesteuerzahler.

Das Hallenbad ist ein Zuschussgeschäft

Gleichzeitig ist das Hallenbad Dreh- und Angelpunkt im Haushalt der Kommune. Alleine für 2019 rechnet die Gemeinde mit einem notwendigen Verlustausgleich in Höhe von 150 000 Euro beim Aqualino. So viel Geld muss die Allgemeinheit also jährlich zuschießen, um den Betrieb des Bades zu finanzieren. Es ist folglich klar, dass beim Hallenbad gespart werden muss. Erste Maßnahmen wurden bereits im Dezember veranlasst. Seitdem ist das Aqualino an zwei Tagen pro Woche, montags und dienstags, geschlossen. Auch die Sauna wurde kurz vor Weihnachten bereits komplett geschlossen. Mit dieser Entscheidung sei die Kommune den Forderungen nach Sparmaßnahmen für das Hallenbad nachgekommen, sagte Bürgermeister Andreas Braun damals zur Erklärung.

Öffentlichkeit soll demnächst informiert werden

Die Zeit über den Jahreswechsel hat die Gemeindeverwaltung genutzt, um die Zukunft des Schwimmbades zu klären. Derzeit sei die Verwaltung dabei, sämtliche notwendigen Informationen zusammenzutragen, erklärte Bürgermeister Braun während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend. Sobald die Mitarbeiter mit dem Faktensammeln fertig sind, sollen die Gemeinderäte, aber auch die Öffentlichkeit über das Ergebnis informiert werden. Laut Braun soll dies in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen geschehen. "Konkret geht es um zwei Punkte: Bad erhalten oder Bad schließen", schlussfolgerte Braun. Zuvor war es im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung bereits um das Aqualino gegangen.

Wichtiger Punkt bei den Überlegungen zum Aqualino sind neben den laufenden Kosten auch die Folgekosten für das Bad an sich sowie für die grundlegende Sanierung des Schwimmbades, wenn diese in der mittelfristigen Zukunft auf das Tableau kommt. Auch dieser Aspekt soll demnächst adressiert werden.